بالأسماء.. السومرية تنشر نتائج الانتخابات لمحافظة الديوانية

تنشر وكالة السومرية نيوز، أسماء الفائزين من محافظة الديوانية في دورة انتخابات برلمان العراق لعام 2021.





1-حيدر الحداد ( 7246)

2-باسم الغرابي ( 7207 )

3- محمد نوري الخزاعي ( 5850 )

4- انتصار الغرابي (4296)



الدائرة الثانية:

1-ناظم الشبلي (8731)

2-فيصل حسان النائلي ( 7554)

3-سهام الموسوي (6457)



الدائرة الثالثة:

1-جواد البولاني ( 11970)

2- عباس شعيل الزاملي (10594)

3-عبير احمد عبد السادة الهلالي ( فازت بدون كوتا) (7462)

4- اما حيدر علي شيحان في حال احتساب (عبير كوتا) ( 6049)

او ضحى القصير تصعد بدلا عنه بنظام الكوتا( 5074) الدائرة الاولى :1-حيدر الحداد ( 7246)2-باسم الغرابي ( 7207 )3- محمد نوري الخزاعي ( 5850 )4- انتصار الغرابي (4296)الدائرة الثانية:1-ناظم الشبلي (8731)2-فيصل حسان النائلي ( 7554)3-سهام الموسوي (6457)الدائرة الثالثة:1-جواد البولاني ( 11970)2- عباس شعيل الزاملي (10594)3-عبير احمد عبد السادة الهلالي ( فازت بدون كوتا) (7462)4- اما حيدر علي شيحان في حال احتساب (عبير كوتا) ( 6049)او ضحى القصير تصعد بدلا عنه بنظام الكوتا( 5074)