لبنان تهنئ بنجاح اقتراع العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عبّر فيه عن تهنئة لبنان حكومةً وشعباً للعراق بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية العراقية".وأعرب الكاظمي، وفق البيان، عن "شكره وتقديره لمشاعر الشعب اللبناني الشقيق، ومواقف حكومته، فيما وجه الدعوة إلى ميقاتي لزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة".وتمنّى ميقاتي، خلال الاتصال الهاتفي "مزيداً من التقدم والازدهار للشعب العراقي، مثمّناً نجاح الحكومة في تنظيم الانتخابات، وأن تكون هذه المناسبة خطوة أخرى على طريق الرفاه، والتطوّر، وتدعيم استقرار العراق".