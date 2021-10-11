نتائج الانتخابات في العاصمة بغداد

اعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاصمة بغداد.

وأدناه اسماء الفائزين في الانتخابات: الدائرة الأولى

علاء سكر سرحان جارالله الدلفي

زياد طارق عبدالله حمد الجنابي

أحمد جاسم صابر محمد الأسدي



الدائرة الثانية

حاكم عباس موسى الزاملي

حسن كريم مطر شمخي الكعبي

موحان هاشم ثعلب شبيب الساعدي



الدائرة الثالثة

علي فضالة حسن حمود الفريداوي

جبار رمضان لفته علي البصيوري

فراس حسين كاظم طاهر الفرطوسي



الدائرة الرابعة علاء سكر سرحان جارالله الدلفيزياد طارق عبدالله حمد الجنابيأحمد جاسم صابر محمد الأسديحاكم عباس موسى الزامليحسن كريم مطر شمخي الكعبيموحان هاشم ثعلب شبيب الساعديعلي فضالة حسن حمود الفريداويجبار رمضان لفته علي البصيوريفراس حسين كاظم طاهر الفرطوسي قيس غميس حسين دوهان الفرطوسي

حسين علي حسين كماش الكناني

باقر كاظم ناصر جبر السعدي



الدائرة الخامسة

مهند جبار عذاب سالم الخزرجي

لبنى عبدالعزيز محمد حسين اللامي

سعيد عبيد كاظم خليفه الموسوي



الدائرة السادسة

عائشه غزال مهدي مضعن المساري

علي حسين علوان كاظم الساعدي

محمد حسن راضي سعود القدري

عباس الجبوري



الدائرة السابعة

صفاء عبدالنبي جبر سدخان التميمي

محمد سعدون حاتم صيهود السوداني

محمد شياع صبار حاتم السوداني

ابتسام التميمي



الدائرة الثامنة

أحمد سليم عبدالرحمن علي الاحمدي

ثائر عبدالجليل حيال جوده الشويلي

عبدالله حسن عبد سلمان الياسري



الدائرة التاسعة

عطوان سيد حسن ثامر العطواني

ستار جبار عبدالله حسن العتابي

جواد احمد راضي علي الموزاني

ابتسام سويلم عويد وحيد البديري



الدائرة العاشرة

حسام غازي عباس جابر السعدي

علي فيصل فهد فياض الفياض

محمد فاضل جاسم محمد الدليمي قيس غميس حسين دوهان الفرطوسيحسين علي حسين كماش الكنانيباقر كاظم ناصر جبر السعديمهند جبار عذاب سالم الخزرجيلبنى عبدالعزيز محمد حسين اللاميسعيد عبيد كاظم خليفه الموسويعائشه غزال مهدي مضعن المساريعلي حسين علوان كاظم الساعديمحمد حسن راضي سعود القدريعباس الجبوريصفاء عبدالنبي جبر سدخان التميميمحمد سعدون حاتم صيهود السودانيمحمد شياع صبار حاتم السودانيابتسام التميميأحمد سليم عبدالرحمن علي الاحمديثائر عبدالجليل حيال جوده الشويليعبدالله حسن عبد سلمان الياسريعطوان سيد حسن ثامر العطوانيستار جبار عبدالله حسن العتابيجواد احمد راضي علي الموزانيابتسام سويلم عويد وحيد البديريحسام غازي عباس جابر السعديعلي فيصل فهد فياض الفياضمحمد فاضل جاسم محمد الدليمي الدائرة: 11

عاليه نصيف جاسم عزيز العبيدي

مهدي غضبان عنب فجر الخيكاني

تقي ناصر ماجد تقي الفرجالله



الدائرة: 12

غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر الكزنزاني

علي يوسف حمود ناجي الموسوي

علي حسن عبدالهادي عبدالكريم الساعدي



الدائرة: 13

محمود حسين مطلك شلش القيسي

طلال خضير عباس كعيد الزوبعي

كريم يوسف حسن علي البوسوده



الدائرة: 14

وحده محمود فهد عبد الجميلي

سردي نايف عباس سردي البومحي

حيدر عبدالكريم خلف محمد الغضباوي



الدائرة: 15

حيدر ماضي عبود سرحان العامري

ليلى مهدي عبدالحسين هادي التميمي

حسين هاشم بكر حسين العامري

سهيله نجم عبدالله جاسم السلطاني



الدائرة: 16

ليث مصطفى حمود جزاع الدليمي

محمود داود سلمان موسى المشهداني

احمد اسماعيل ابراهيم عبدالله المشهداني



الدائرة: 17

محمود خلف علي حسن العبيدي

حامد احمد صالح الحسين الكرغولي

سالم سوادي خصاف حسين الغراوي