نتائج الانتخابات في العاصمة بغداد

الدائرة الأولى
علاء سكر سرحان جارالله الدلفي
زياد طارق عبدالله حمد الجنابي
أحمد جاسم صابر محمد الأسدي
الدائرة الثانية
حاكم عباس موسى الزاملي
حسن كريم مطر شمخي الكعبي
موحان هاشم ثعلب شبيب الساعدي
الدائرة الثالثة
علي فضالة حسن حمود الفريداوي
جبار رمضان لفته علي البصيوري
فراس حسين كاظم طاهر الفرطوسي
الدائرة الرابعة
قيس غميس حسين دوهان الفرطوسي
حسين علي حسين كماش الكناني
باقر كاظم ناصر جبر السعدي
الدائرة الخامسة
مهند جبار عذاب سالم الخزرجي
لبنى عبدالعزيز محمد حسين اللامي
سعيد عبيد كاظم خليفه الموسوي
الدائرة السادسة
عائشه غزال مهدي مضعن المساري
علي حسين علوان كاظم الساعدي
محمد حسن راضي سعود القدري
عباس الجبوري
الدائرة السابعة
صفاء عبدالنبي جبر سدخان التميمي
محمد سعدون حاتم صيهود السوداني
محمد شياع صبار حاتم السوداني
ابتسام التميمي
الدائرة الثامنة
أحمد سليم عبدالرحمن علي الاحمدي
ثائر عبدالجليل حيال جوده الشويلي
عبدالله حسن عبد سلمان الياسري
الدائرة التاسعة
عطوان سيد حسن ثامر العطواني
ستار جبار عبدالله حسن العتابي
جواد احمد راضي علي الموزاني
ابتسام سويلم عويد وحيد البديري
الدائرة العاشرة
حسام غازي عباس جابر السعدي
علي فيصل فهد فياض الفياض
محمد فاضل جاسم محمد الدليمي