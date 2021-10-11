وفق النتائج الأولية.. السومرية تنشر مقاعد الكتل المشاركة في الاقتراع

واستندت الوكالة، على معطيات النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وكالأتي: "الكتلة الصدرية 73، تحالف تقدم 38، ائتلاف دولة القانون 37، الحزب الديمقراطي الكردستاني 32، تحالف كردستان 17، الاتحاد الوطني الكردستاني 15، تحالف عزم ١٥، تحالف الفتح 14، حركة امتداد 9، الجيل الجديد 9، الاتحاد الإسلامي 4، حركة بابليون 4 مقاعد، تصميم 3، تيار الحكمة 2، ائتلاف النصر 2".ولم تصدر هذه الكتل بيانات بعدد مقاعدها في البرلمان المقبل حتى الآن.وكانت مفوضية الانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، نتائج الانتخابات التشريعية العراقية.