بعثة المراقبة الأوروبية: كان هنالك مال سياسي لتمويل المرشحين واحتياجات الانتخابات

وقالت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية، فيولا فون كرمون في كلمة لها خلال المؤتمر الصحفي للاتحاد الاوروبي، حضره مراسل السومرية ، إن "يوم الانتخابات كان هادئ ومسالم".وأضافت، أن "الاجراءات الانتخابية كانت تجري بشكل جيد"، مبينة أن "قرابة 95 بالمائة كانت جيدة".واشارت كرمون الى، ان "الراصدين لاحظوا نسبة اقبال منخفضة"، مضيفا ان "الانتخابات ارسلت رسالة واضحة للحكومة العراقية".وتابعت، "كان هنالك تظليل بالمعلومات من قبل القطاع الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي"، لافتا الى انه "لايوجد هنالك اي اتهامات من جانبنا ولم نسجل اي احتيال او مشاكل كبيرة".