مفوضية بابل تهدد بالمحاسبة القانونية لمن يسيء لها (فيديو)

وقال مدير مكتب انتخابات بابل المشاور القانوني دفاع العامري في مقطع مصور حصلت عليه السومرية نيوز، "نشكر اهالي محافظة بابل لمشاركتهم الفعالة في الانتخابات، ونهنئ كل الفائزين من المرشحين".وتابع، "نود اعلامكم بأن مكتب انتخابات بابل عمل مع الجميع بصورة صحيحة، واعلن النتائج بوقتها المحدد".واضاف العامري: "نكذب كل الاقاويل التي وردت بحقنا وسوف نتخذ الاجراءات القانونية بحق كل من يسيء الى مؤسستنا العريقة".وقدم مدير مكتب انتخابات بابل شكره، الى "القوات الامنية بكافة مسمياتها وصنوفها وكل من ساعدنا في اتمام العملية الانتخابية".