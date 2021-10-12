تكريم ضباط ومراتب الدفاع والداخلية والمكافحة

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وخلال زيارته قيادة العمليات المشتركة، أمر بتكريم ضباط ومراتب وزارتي الدفاع والداخلية بالإضافة إلى جهاز مكافحة الارهاب".وأضاف، أن "التكريم سيكون للمشاركين في خطة تأمين انتخابات 2021".وكان الكاظمي، قد أجرى اليوم زيارة إلى قيادة العمليات المشتركة، حيث وجّه القيادات الأمنية "باستكمال مهامهم في حماية صناديق الاقتراع ومخازن المفوضية، إلى جانب واجباتهم في حماية البلد والمواطنين من خطر الارهاب".