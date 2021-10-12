السومرية نيوز تنشر نتائج العد والفرز اليدوي لأكثر من 8 آلاف محطة

أعلنت مفوضية الانتخابات، الأربعاء، عن نتائج العد والفرز اليدوي لـ 8547 محطة في جميع المحافظات.





وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت أمس الاثنين، نتائج الانتخابات الأولية في بغداد والمحافظات. وأدناه تفاصيل نتائج العد والفرز اليدوي حسب المحافظات: