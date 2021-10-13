قائد عمليات بغداد يتفقد مخازن الدعم اللوجستي لمفوضية الانتخابات في الرصافة (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وضمن الخطة الأمنية المعدة من قبل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، تفقد الفريق الركن قائد عمليات بغداد مخازن المفوضية العليا في قاطع الرصافة (القريبة من وزارة الداخلية) للاطلاع ميدانياً على الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية مخازن الدعم اللوجستي، وإجراءات السلامة والأمان".وأشاد قائد العمليات بـ"الجهود الكبيرة التي تبذلها القطعات الأمنية وتواجد القادة والامرين على رأس قطعاتهم الذي أسهم في إنجاح العملية الانتخابية في أجواء أمنة ومستقرة. والأوضاع الأمنية بصوره عامة".وشدد على "ضرورة أخذ الحيطة والحذر والانتباه خلال تأدية واجب حماية المخازن، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند حدوث أي طارئ قد يحصل لا سمح الله".