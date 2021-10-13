المفوضية تكشف عن انواع المحطات التي سيتم التعامل معها في "العد والفرز" اليدوي

وبحسب وثيقة صادرة عن المفوضية، اطلعت عليها السومرية نيوز، اوضحت أن "الاجراءات التي ستتخذها مع المحطات التي لم يتم ارسال نتائجها عبر القمر الصناعي في الوقت المحدد والبالغة 3037، اذ سيتم استدعاء النتائج من جهاز العد والفرز وعصا الذاكرة وتحميلها في جهاز الارسال واعادة ارسالها الى القمر الصناعي".واضافت، ان "الاجراءات التي ستتخذ مع المحطات التي ارسلت نتائجها عبر القمر ولم يتم تسليم عصا الذاكرة الى المكتب الوطني والبالغ عددها 504 محطة باعادة استدعاء النتائج واعادة العصا، والمحطات التي لم يتم خزن نتائج عصا الذاكرة ولم يتم ارسالها والبالغ عددها 140 سيتم اعادة العد والفرز يدويا لنتائجها".