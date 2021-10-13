بالفيديو: نتائج الانتخابات تشعل الشارع العراقي بين المؤيد والمعترض والمشهد بات متوترا

التطمینات والتهدید نقیضان جمعهما مواقع التواصل الاجتماعي وهي رسائل غیرت معادلة المقاعد البرلمانیة من خلال الضغط على الجهات المعنیة لاعلان ما تبقى من الاصوات في ساعات متاخرة من اللیل فما بین تصریحات الخاسرین التي طعنت بنتاىج الانتخابات وصمت الفائزین لاتزال المفوضیة صامتة تقاوم الضغوط لحین التصدیق على النتائج الامر الذي كان سببا بمطالبة المواطنین تلك الكتل السیاسیة بعدم الضغط على المفوضیة للحفاظ على استقلالیتها.وما بین النتائج الاولیة بدفعتها الاولى والثانیة ینقسم الشارع العراقي بین من یتهم المفوضیة بالانجرار نحو الضغوط واخرون یعتبرونها مستقلة ونزیهة كل حسب ولائه وهو ما یشیر الى ان الشارع ینجرف وراء الزعامات السیاسیة بعیدا عن استقلالیة رأیة بحسب مراقبین.