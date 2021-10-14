وجدنا فارقاً كبيراً بعدد الاصوات.. سارة اياد علاوي تطعن بنتائج الدائرة الثانية عشر

وذكر المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مرشحتنا سارة اياد علاوي قدمت طعناً بالنتائج الاولية الخاصة بانتخابات مجلس النواب الى رئيس مجلس المفوضين، والتي تم نشرها على الموقع الالكتروني للمفوضية بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢١".وتابع البيان، "وجدنا فارقاً كبيراً بعدد الاصوات في المراكز و المحطات الانتخابية ضمن الدائرة رقم ١٢ في محافظة بغداد كما سجلنا العديد من الشكاوي والخروقات الخطيرة التي صاحبت العملية الانتخابية خلال يوم الاقتراع من طرد مراقبين الكيانات السياسية من قاعات الاقتراع ومنهم مراقبين ائتلاف الوطنية الذين لم يشهدوا العد والفرز لصناديق الاقتراع و امام انظار موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعدم اعطائهم تقرير نتائج محطات الاقتراع بعكس الاتفاق والذي نص على اعطاء النتائج الى مراقبي الائتلافات المختلفة".