الإطار التنسيقي للقوى الشيعية يعلن رفضه الكامل لنتائج الانتخابات

أعلن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، السبت، رفضه الكامل لنتائج الانتخابات، محملاً مفوضية الانتخابات المسؤولية الكاملة عن ما وصفه "فشل الاستحقاق الانتخابي".

وقال الإطار التنسيقي في بيان "كنا نأمل من مفوضية الانتخابات تصحيح المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها اثناء وبعد عد الاصوات واعلان النتائج، وبعد اصرارها على نتائج مطعون بصحتها نعلن رفضنا الكامل لهذه النتائج".

وحمل البيان المفوضية "المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء ادارته مما سينعكس سلباً على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي".

وأعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم السبت، أنها ستعرض نتائج نهائية للانتخابات غير مصادق عليها مساء اليوم، مؤكدة أنه تم التعامل بالطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات.