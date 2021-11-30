السومرية تنشر مقاعد الكتل المشاركة في الاقتراع بعد إعلان النتائج النهائية - عاجل

تنشر وكالة السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، عدد مقاعد الكتل السياسية المشاركة في أول انتخابات برلمانية "مبكرة" يشهدها العراق بعد عام 2003.





أدناه التوزيع بشكل مفصل: