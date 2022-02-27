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بعثة الاتحاد الاوروبي لرصد الانتخابات: هناك تخويف تعرضت له عدد من المرشحات

انتخابات 2021

2022-02-27 | 05:14
بعثة الاتحاد الاوروبي لرصد الانتخابات: هناك تخويف تعرضت له عدد من المرشحات
2,040 مشاهدة

اعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي لرصد الانتخابات في العراق، اليوم الاحد، أن العملية الانتخابية في تشرين الاول الماضي مرت ببعض التخويف، فيما اشارت الى ان هناك تخويف تعرضت له عدد من المرشحات النساء.

وقالت رئيسة راصدي بعثة الاتحاد الاوروبي لرصد الانتخابات في العراق، فيولا فون كرامون في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، إن "التقرير النهائي لنتائج الانتخابات جاء بناء على الاستنتاجات الاولية، ولاننوي نقد اي من الفاعلين ولكن نسعى لتحسين مستقبل الانتخابات في العراق".

وأضافت أن "الانتخابات كانت تدار بشكل تقني جيد"، مبينة أن "الانتخابات كانت هادئة".

وتابعت كرامون، "كان هناك بعض الاحداث مثل التخويف لكن تاثيرها على الانتخابات ضئيلا"، مشيرة الى ان "هناك تخويف تعرضت له عدد من المرشحات النساء".

واشارت الى ان "عملية الانتخاب غير المنظمة كان لها بعض التاثيرات السلبية"، مشددة على انه "يجب ادانة العنف باي طريقة ممكنة".

وأردفت كرامون "نحن مسرورون بان الجميع تقبلوا نتائج الانتخابات، مسرورون بانه تم انتخاب 97 امراة".

ومضت بالقول، "قدمنا 23 مقترح تم اعتبار 7 منها كأولويات"، لافتة الى ان "المقترحات هي لتحسين الانتخابات وزيادة شفافيتها".

ولفتت الى ان "بعثتنا تقترح عدم تجريم الحريات المنصوص عليها دوليا"، مقترحة ان "يكون هنالك قانون لحماية البيانات".
وختمت رئيسة راصدي بعثة الاتحاد الاوروبي لرصد الانتخابات في العراق قولها: "خلال الايام المقبلة سنجتمع مع الاحزاب السياسية للحوار بخصوص المقترحات"، مضيفة "هذه هي زيارتنا الاخيرة وستنتهي نشاطات البعثة".


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