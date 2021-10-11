السومرية تنشر نتائج انتخابات محافظة ذي قار

تنشر وكالة السومرية نيوز، أسماء الفائزين من محافظة ذي قار في دورة انتخابات برلمان العراق لعام 2021.

الدائرة الانتخابية الأولى: الدائرة الانتخابية الثانية: الدائرة الانتخابية الثالثة: الدائرة الانتخابية الرابعة: الدائرة الانتخابية الخامسة: