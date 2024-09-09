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تعرّف على سرّ العمر الطويل!

2024-09-09 | 04:28 2024-09-09T04:28:59+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
535 مشاهدة
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عنصر أساسي لا يجب أن يـغفل عنه لتتمتّع بصحّة جيّدة وتعيش عمراً مديداً، إليك ما هي:

النوم:
 
 بين سبع وثماني ساعات يومياً يساعد على:
- حرق الدهون
- الحفاظ على الذاكرة
- بناء الجهاز المناعي وتجديده
- تعزيز الذاكرة
- تحسين صحة الدماغ
- توازن هرموني

نصائح لتحسين جودة نومك إلجأ الى الخطوات التالي:
 
تناول أطعمة صحّية
- التقليل من استهلاك السكّر
- الامتناع عن استهلاك الكحول
 ممارسة التمارين الرياضية
- التفكير بإيجابية

خطوات بسيطة يمكن أن تحسّن نوعية نومك وتترك تأثيرات ايجابية كبيرة على صحّتك.. لا تتردد في اتخاذها!


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