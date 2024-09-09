تعرّف على سرّ العمر الطويل!

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مسلسل خاتون
من
09:00 AM
الى
10:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حريق كبير يطال بساتين في كربلاء (فيديو)
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
اعلان
عنصر أساسي لا يجب أن يـغفل عنه لتتمتّع بصحّة جيّدة وتعيش عمراً مديداً، إليك ما هي:
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-499471-638614678120383794.jpg
تعرّف على سرّ العمر الطويل!
2024-09-09 | 04:28
2024-09-09T04:28:59+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
535 مشاهدة
+A
-A
عنصر أساسي لا يجب أن يـغفل عنه لتتمتّع بصحّة جيّدة وتعيش عمراً مديداً، إليك ما هي:
https://embed.kwikmotion.com/embed/dlgxz5siccyibkowoy18qw?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d499471%26topic%3d%d8%a5%d9%86%d9%81%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%26stopic%3d%d8%a5%d9%86%d9%81%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=a15ff4ec-93b5-4428-9302-134bf53606db&InitAdsBeforePlayer=1
النوم:
بين سبع وثماني ساعات يومياً يساعد على:
- حرق الدهون
- الحفاظ على الذاكرة
- بناء الجهاز المناعي وتجديده
- تعزيز الذاكرة
- تحسين صحة الدماغ
- توازن هرموني
نصائح لتحسين جودة نومك إلجأ الى الخطوات التالي:
-
تناول أطعمة صحّية
- التقليل من استهلاك السكّر
- الامتناع عن استهلاك الكحول
ممارسة التمارين الرياضية
- التفكير بإيجابية
خطوات بسيطة يمكن أن تحسّن نوعية نومك وتترك تأثيرات ايجابية كبيرة على صحّتك.. لا تتردد في اتخاذها!
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
قانونا الأحوال والعفو العام وانتقادات أجور الصحة في نشرة الظهيرة على السومرية
07:24 | 2024-09-09
بين العراق وتركيا ولبنان.. السومرية تكشف خفايا تهريب أدوية منتهية الصلاحية وأسماء ابرز المافيات
06:03 | 2024-09-06
كيف ينتقل فيروس (ام-بوكس).. الصحة العراقية تحذر
10:01 | 2024-08-28
صحة قرار تشكيل حكومة كركوك والمبالغ الطائلة لوقود محطات الكهرباء بنشرة الظهيرة على السومرية
07:19 | 2024-08-20
خاص السومرية
بالفيديو
إنفوغراف
منوعات
السومرية
العراق
النوم
صحة
اعلان
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
كتلة باردة "تتسلل" وسط موجة الحر لتمنح 5 محافظات امطارا رعدية محتملة الليلة
محليات
16.67%
03:30 | 2024-09-08
كتلة باردة "تتسلل" وسط موجة الحر لتمنح 5 محافظات امطارا رعدية محتملة الليلة
03:30 | 2024-09-08
رد "صارم" من الاتحاد العراقي على قرار اتحاد غرب آسيا بخسارة الناشئين
رياضة
16.08%
04:46 | 2024-09-08
رد "صارم" من الاتحاد العراقي على قرار اتحاد غرب آسيا بخسارة الناشئين
04:46 | 2024-09-08
عقوبات تطال منتخب العراق للناشئين.. يخسر في مباراتين
رياضة
15.15%
17:00 | 2024-09-07
عقوبات تطال منتخب العراق للناشئين.. يخسر في مباراتين
17:00 | 2024-09-07
الكشف عن مستجدات الوضع الصحي لأيمن حسين
رياضة
11.51%
14:01 | 2024-09-08
الكشف عن مستجدات الوضع الصحي لأيمن حسين
14:01 | 2024-09-08
رواية جديدة حول إقصاء العراق من بطولة غرب آسيا للناشئين
رياضة
11.08%
04:07 | 2024-09-08
رواية جديدة حول إقصاء العراق من بطولة غرب آسيا للناشئين
04:07 | 2024-09-08
كم يبلغ عدد سكان العراق حاليا؟
محليات
10.7%
12:01 | 2024-09-08
كم يبلغ عدد سكان العراق حاليا؟
12:01 | 2024-09-08
الانهيار بدأ.. 8 مكاشفات عن حقيقة اقتصاد العراق
اقتصاد
9.76%
01:44 | 2024-09-09
الانهيار بدأ.. 8 مكاشفات عن حقيقة اقتصاد العراق
01:44 | 2024-09-09
توضيح من الاتحاد العراقي بشأن تذاكر مباراة العراق والكويت
رياضة
9.06%
07:50 | 2024-09-07
توضيح من الاتحاد العراقي بشأن تذاكر مباراة العراق والكويت
07:50 | 2024-09-07
المزيد
اخترنا لك
من يتحمل مسؤولية تذبذب سعر الدولار ؟
04:02 | 2024-09-07
عادات يومية تهدد بصرك!
05:00 | 2024-09-05
ما علاقة الطعام بالخرف؟
05:00 | 2024-09-03
5 فوائد لتربية الحيوانات الأليفة!
02:00 | 2024-08-29
تجنب هذه الأخطاء عند شحن هاتفك!
02:00 | 2024-08-27
آلام الرقبة.. نصائح الوقاية والعلاج
02:00 | 2024-08-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.