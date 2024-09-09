تعرّف على سرّ العمر الطويل!

النوم:

بين سبع وثماني ساعات يومياً يساعد على:

- حرق الدهون

- الحفاظ على الذاكرة

- بناء الجهاز المناعي وتجديده

- تعزيز الذاكرة

- تحسين صحة الدماغ

- توازن هرموني



نصائح لتحسين جودة نومك إلجأ الى الخطوات التالي: بين سبع وثماني ساعات يومياً يساعد على:- حرق الدهون- الحفاظ على الذاكرة- بناء الجهاز المناعي وتجديده- تعزيز الذاكرة- تحسين صحة الدماغ- توازن هرموني

- تناول أطعمة صحّية

- التقليل من استهلاك السكّر

- الامتناع عن استهلاك الكحول

ممارسة التمارين الرياضية

- التفكير بإيجابية



خطوات بسيطة يمكن أن تحسّن نوعية نومك وتترك تأثيرات ايجابية كبيرة على صحّتك.. لا تتردد في اتخاذها!



