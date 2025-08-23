فراغ داخلي يسرق متعة الحياة.. ما علاقة "انعدام التلذذ" بالاكتئاب؟

الأغاني التي كنت تحفظها لم تعد تحرّك فيك ساكنًا
والأماكن التي كنت تعشقها بدت باهتة بلا معنى
حتى أقرب الناس إليك، لم يعد وجودهم يترك الأثر نفسه
قد تظنها لحظة ملل
أو فترة عابرة ستنتهي
لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير
هذه الحالة الغامضة يُطلق عليها الأطباء اسم "انعدام التلذذ"
عارض خفي يجعل الإنسان يفقد القدرة على الاستمتاع بالحياة
وغالبًا ما يكون علامة مبكرة
على الاكتئاب
أو اضطرابات نفسية أخرى
من الانسحاب الاجتماعي
إلى فقدان الرغبة في العلاقات أو الأنشطة اليومية
تتسلل الأعراض بهدوء
لتترك الشخص محاصرًا بفراغ داخلي ثقيل
ورغم أن انعدام التلذذ ليس مرضًا بحد ذاته
إلا أنه ناقوس خطر لا يجب تجاهله
فالتشخيص المبكر وطلب المساعدة من الأطباء والمختصين
قد يكون الخطوة الأولى لاستعادة المتعة التي سرقها الصمت