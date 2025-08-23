Alsumaria Tv
Play
LIVE
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
فراغ داخلي يسرق متعة الحياة.. ما علاقة "انعدام التلذذ" بالاكتئاب؟

2025-08-23 | 08:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هل حدث يومًا أن جلست أمام هوايتك المفضلة.. فلم تشعر بشيء؟

الأغاني التي كنت تحفظها لم تعد تحرّك فيك ساكنًا
والأماكن التي كنت تعشقها بدت باهتة بلا معنى
حتى أقرب الناس إليك، لم يعد وجودهم يترك الأثر نفسه
قد تظنها لحظة ملل
أو فترة عابرة ستنتهي
لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير
هذه الحالة الغامضة يُطلق عليها الأطباء اسم "انعدام التلذذ" 
عارض خفي يجعل الإنسان يفقد القدرة على الاستمتاع بالحياة
وغالبًا ما يكون علامة مبكرة
على الاكتئاب أو اضطرابات نفسية أخرى
من الانسحاب الاجتماعي
إلى فقدان الرغبة في العلاقات أو الأنشطة اليومية
 تتسلل الأعراض بهدوء
لتترك الشخص محاصرًا بفراغ داخلي ثقيل
ورغم أن انعدام التلذذ ليس مرضًا بحد ذاته
إلا أنه ناقوس خطر لا يجب تجاهله
فالتشخيص المبكر وطلب المساعدة من الأطباء والمختصين
قد يكون الخطوة الأولى لاستعادة المتعة التي سرقها الصمت
 
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 

خاص السومرية

بالفيديو

منوعات

إنفوغراف

متعة الحياة

انعدام التلذذ

الاكتئاب

السومرية

صحة

صحة نفسية

ﻹعادة

تجاهل

التش

المزيد
