فراغ داخلي يسرق متعة الحياة.. ما علاقة "انعدام التلذذ" بالاكتئاب؟

الأغاني التي كنت تحفظها لم تعد تحرّك فيك ساكنًاوالأماكن التي كنت تعشقها بدت باهتة بلا معنىحتى أقرب الناس إليك، لم يعد وجودهم يترك الأثر نفسهقد تظنها لحظة مللأو فترة عابرة ستنتهيلكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثيرهذه الحالة الغامضة يُطلق عليها الأطباء اسم "انعدام التلذذ"عارض خفي يجعل الإنسان يفقد القدرة على الاستمتاع بالحياةوغالبًا ما يكون علامة مبكرةعلى أو اضطرابات نفسية أخرىمن الانسحاب الاجتماعيإلى فقدان الرغبة في العلاقات أو الأنشطة اليوميةتتسلل الأعراض بهدوءلتترك الشخص محاصرًا بفراغ داخلي ثقيلورغم أن انعدام التلذذ ليس مرضًا بحد ذاتهإلا أنه ناقوس خطر لا يجب تجاهلهفالتشخيص المبكر وطلب المساعدة من الأطباء والمختصينقد يكون الخطوة الأولى لاستعادة المتعة التي سرقها الصمت