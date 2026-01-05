الاضطرابات النفسية عند الرجال… حقيقة صامتة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن لاحترام إرادة الشعب الفنزويلي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الاضطرابات النفسية عند الرجال… حقيقة صامتة

2026-01-05 | 07:05 2026-01-05T07:05:33+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
107 شوهد
Alsumaria Tv
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Print
Alsumaria Tv


الكثير من الرجال يواجهون مشاكل نفسية خطيرة،
لكنهم يترددون في طلب المساعدة بسبب الخوف من الظهور بمظهر "ضعيف"

الصورة النمطية للرجولة مثل القوة والصمود
تدفع الرجال لإخفاء مشاعرهم، ما يؤدي إلى تفاقم الأعراض


وفق المؤسسة الأمريكية لمنع الانتحار:
معدل انتحار الرجال أعلى بـ 3.63 مرات من النساء.


ما هي أبرز الاضطرابات النفسية لدى الرجال؟
الاكتئاب
• القلق العام
• القلق الاجتماعي
• الوسواس القهري
• اضطراب ما بعد الصدمة
• الفصام


أعراض نفسية شائعة لدى الرجال:
• غضب وعدوانية
• إحباط
• تعاطي المخدرات
• سلوكيات خطرة
• صعوبة التركيز
• إهمال المسؤوليات
• زيادة خطر الانتحار


أعراض جسدية:
• تغير الشهية
• آلام بلا سبب
• مشاكل هضمية
• أرق
• النوم المفرط


لماذا تظهر الاضطرابات النفسية لدى الرجال؟
بسبب توقعات المجتمع مثل:
• أن يكون الرجل قويًا دائمًا
• أن يكون المعيل الوحيد
• إخفاء المشاعر
• الاعتماد على النفس فقط


لماذا لا يطلب الرجال العلاج؟
• الخوف من الحكم الاجتماعي
• الخوف من الاحساس بالضعف
• التردد في التحدث مع الآخرين


من هم الأكثر عرضة للمشاكل النفسية؟

• أصحاب الوظائف المرهقة
• العاطلون عن العمل والمتقاعدون
• من يواجهون أزمات مالية أو قانونية
• من يتحملون أعباء إعالة الأسرة
• من مرّوا بفقد أو مرض شديد


آثار خطيرة:
اضطرابات المزاج
الإدمان على الكحول
التدخين كاستجابة للضغط
مشاكل في العلاقات
تراجع الإنتاجية
في النهاية، صحة الرجال النفسية ليست ضعفًا إنّما طلب المساعدة هو الشجاعة بحدّ ذاتها!
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 

خاص السومرية

بالفيديو

منوعات

إنفوغراف

الاضطرابات النفسية

الرجال

السومرية

المشاكل النفسية

المؤسسة الأمريكية

المخدرات

الاكتئاب

مالي

كيا

هور

اعلان
موجة امطار تضرب البلاد.. اليكم الموعد والمناطق
34.18%
09:43 | 2026-01-04
موجة امطار تضرب البلاد.. اليكم الموعد والمناطق
09:43 | 2026-01-04
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
18.62%
02:38 | 2026-01-05
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
02:38 | 2026-01-05
ارتفاع إضافي بسعر الدولار في البورصات
10.69%
02:36 | 2026-01-04
ارتفاع إضافي بسعر الدولار في البورصات
02:36 | 2026-01-04
تنويه رسمي بشأن تحليق طائرات في سماء العاصمة بغداد
9.03%
04:00 | 2026-01-04
تنويه رسمي بشأن تحليق طائرات في سماء العاصمة بغداد
04:00 | 2026-01-04
بالفيديو.. انهيار جسر رئيسي في العراق
Play
8.41%
09:27 | 2026-01-04
بالفيديو.. انهيار جسر رئيسي في العراق
09:27 | 2026-01-04
الداخلية السورية توضح حقيقة استهداف الشرع وعدد من الشخصيات القيادية
7.17%
09:42 | 2026-01-05
الداخلية السورية توضح حقيقة استهداف الشرع وعدد من الشخصيات القيادية
09:42 | 2026-01-05
فنانة عراقية تعلن اعتزالها الفن
6.29%
09:16 | 2026-01-04
فنانة عراقية تعلن اعتزالها الفن
09:16 | 2026-01-04
السيد الصدر عن احداث فنزويلا: رسالة سماوية
5.61%
11:48 | 2026-01-03
السيد الصدر عن احداث فنزويلا: رسالة سماوية
11:48 | 2026-01-03
المزيد
اخترنا لك
تخلّصوا من عسر الهضم بهذه العادات البسيطة قبل النوم
08:05 | 2025-11-28
حقائق لا تعرفها عن دورات المياه !
06:35 | 2025-11-19
اليك البلدان التي تسيطر الجبال على أغلب مساحتها ودولة عربية ضمن القائمة!
02:58 | 2025-10-31
خرافات شائعة عن الزكام... لا تقعوا في فخها!
03:30 | 2025-10-28
في اليوم العالمي لغسل اليدين: إذا أهملت غسلهما، أنت تفتح باب الجحيم عليك!
02:00 | 2025-10-15
صالات الجيم أقذر من مقاعد المرحاض بـ362 مرة! كيف تحمي نفسك؟
05:12 | 2025-09-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.