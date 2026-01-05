الاضطرابات النفسية عند الرجال… حقيقة صامتة

الصورة النمطية للرجولة مثل القوة والصمود
تدفع الرجال لإخفاء مشاعرهم، ما يؤدي إلى تفاقم الأعراض
وفق المؤسسة الأمريكية
لمنع الانتحار:
معدل انتحار الرجال أعلى بـ 3.63 مرات من النساء.
ما هي أبرز الاضطرابات النفسية لدى الرجال؟
• الاكتئاب
• القلق العام
• القلق الاجتماعي
• الوسواس القهري
• اضطراب ما بعد الصدمة
• الفصام
أعراض نفسية شائعة لدى الرجال:
• غضب وعدوانية
• إحباط
• تعاطي المخدرات
• سلوكيات خطرة
• صعوبة التركيز
• إهمال المسؤوليات
• زيادة خطر الانتحار
أعراض جسدية:
• تغير الشهية
• آلام بلا سبب
• مشاكل هضمية
• أرق
• النوم المفرط
لماذا تظهر الاضطرابات النفسية لدى الرجال؟
بسبب توقعات المجتمع مثل:
• أن يكون الرجل قويًا دائمًا
• أن يكون المعيل الوحيد
• إخفاء المشاعر
• الاعتماد على النفس فقط
لماذا لا يطلب الرجال العلاج؟
• الخوف من الحكم الاجتماعي
• الخوف من الاحساس بالضعف
• التردد في التحدث مع الآخرين
من هم الأكثر عرضة للمشاكل النفسية؟
• أصحاب الوظائف المرهقة
• العاطلون عن العمل والمتقاعدون
• من يواجهون أزمات مالية أو قانونية
• من يتحملون أعباء إعالة الأسرة
• من مرّوا بفقد أو مرض شديد
آثار خطيرة:
اضطرابات المزاج
الإدمان على الكحول
التدخين كاستجابة للضغط
مشاكل في العلاقات
تراجع الإنتاجية
في النهاية، صحة الرجال النفسية ليست ضعفًا إنّما طلب المساعدة هو الشجاعة بحدّ ذاتها!