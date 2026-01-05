الاضطرابات النفسية عند الرجال… حقيقة صامتة

الصورة النمطية للرجولة مثل القوة والصمودتدفع الرجال لإخفاء مشاعرهم، ما يؤدي إلى تفاقم الأعراضوفق لمنع الانتحار:معدل انتحار الرجال أعلى بـ 3.63 مرات من النساء.• القلق العام• القلق الاجتماعي• الوسواس القهري• اضطراب ما بعد الصدمة• الفصام• غضب وعدوانية• إحباط• تعاطي• سلوكيات خطرة• صعوبة التركيز• إهمال المسؤوليات• زيادة خطر الانتحار• تغير الشهية• آلام بلا سبب• مشاكل هضمية• أرق• النوم المفرطبسبب توقعات المجتمع مثل:• أن يكون الرجل قويًا دائمًا• أن يكون المعيل الوحيد• إخفاء المشاعر• الاعتماد على النفس فقط• الخوف من الحكم الاجتماعي• الخوف من الاحساس بالضعف• التردد في التحدث مع الآخرين• أصحاب الوظائف المرهقة• العاطلون عن العمل والمتقاعدون• من يواجهون أزمات مالية أو قانونية• من يتحملون أعباء إعالة الأسرة• من مرّوا بفقد أو مرض شديداضطرابات المزاجالإدمان على الكحولالتدخين كاستجابة للضغطمشاكل في العلاقاتتراجع الإنتاجيةفي النهاية، صحة الرجال النفسية ليست ضعفًا إنّما طلب المساعدة هو الشجاعة بحدّ ذاتها!