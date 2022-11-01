طرق التخلص من النمش الشديد

عادة ما يتكون نمش البشرة من مجموعات من خلايا الجلد التي تحتوي على مادة الميلانين الكثيف. هي ليست مؤلمة أو ضارة على الإطلاق، على الرغم من أنها ترتبط أحياناً بزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، ما يجعل البعض يبحثون عن طرق علاج النمش للوقاية.يقول العلماء إن الجينات تلعب دوراً كبيراً في الإصابة بالنمش. ومع ذلك لا يولد الشخص وهو يعاني منه، فهو يظهر فقط بسبب التعرض لأشعة الشمس خلال مراحل متقدمة نسبياً من الحياة، مثل فترة الطفولة المتقدمة وما بعدها مثلاً.ومع ذلك، قد يعاني البعض من كثرة النمش في الوجه والجسم بشكل يجعلهم يبحثون عن طرق إزالة النمش، وتقليل نسبته بصورة دائمة تتجاوز مجرد إخفائه بمستحضرات التجميل المعتادة.استخدام البصل لتقليل النمشتُفرك شرائح البصل الطازجة المقطعة على بشرتك مباشرة لدهن عصيرها الطبيعي في الجلد حتى يتشربه، تُشطف البشرة بالماء الدافئ. يمكن أن يعمل البصل كمقشر طبيعي لطيف على البشرة، وقد يساعد في تفتيح البقع وتخفيف حدة النمش.اللبن الرائبيمكن وضع اللبن الرائب مباشرة على بشرتك، وتركه لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء الدافئ. يمكنك أيضاً تحضير قناع عن طريق الجمع بين اللبن ودقيق الشوفان لكي يكون قوامه لزجاً وقوياً بشكل كافٍ.إذ يحتوي اللبن الرائب على حمض اللاكتيك الذي قد يساعد في تفتيح النمش الداكن وتقليل قوة ظهوره على الجلد.الألوفيرايحتوي الصبار على الأليسين الذي يعمل بشكل فعال على تقليل تصبغات الجلد. يمكن استخدام الصبار مباشرة من النبات أو يمكنك شراء هلام الصبار أو الألوفيرا العضوي المركز من المتاجر المتخصصة. وهو يحفز إنتاج الميتالوثيونين في الجلد، الذي يمكن أن يمنع الضرر الناتج عن أشعة الشمس، ما يحمي من زيادة النمش.الباذنجانالباذنجان يحتوي على مضادات الأكسدة والأحماض الفينولية والفيتامينات التي لها استجابة واقية من الضوء وأشعة الشمس الضارة.بمعنى أنه يمكن أن استخدامه كي يقي من الضرر الذي يلحق ببشرتك بسبب أشعة الشمس القاسية.بالإضافة إلى ذلك، وجد أن الباذنجان فعال جداً في تقليل ظهور النمش.الزيوت الطبيعية مثل اللوز والأوكالبتوسزيت اللوز هو زيت أساسي ممتاز للبشرة. فهو غني بفيتامين أ وفيتامين هـ الذي يغذي البشرة ويقلل من التصبغات والبقع الداكنة. وبالتالي يعمل زيت اللوز كمنشط لبشرتك حيث ينعم ويضيء الجلد بشكل عام.كذلك فإن زيت الأوكالبتوس يُعد زيتاً أساسياً ثبت أيضاً أنه يمنع تخليق الميلانين ونشاط التيروزيناز، وهي العوامل التي تزيد حدة النمش، خاصة بعد التعرُّض للشمس.فهو يقلل من فرط تصبغ الجلد ويقلل من ظهور النمش والشامات والبقع الداكنة.الكركمتظهر الأبحاث أن الكركمين، المكون الأساسي للكركم، يمنع تكون الميلانين. هذا يعني أنه قد يقلل من الترسب المفرط للميلانين في الجلد الذي يسبب النمش.نسبة ظهوره.نصائح للوقاية ومتى تستشير الطبيب؟بشكل عام، يجب وضع واقٍ من الشمس قبل الخروج في الهواء المفتوح، خاصة في فصل الصيف والأجواء الحارة، لتجنُّب تفاقم النمش.كما يُنصح بارتداء ملابس تحمي الجسم من الأشعة، مثل القمصان ذات الأكمام الكاملة والسراويل الطويلة، والقبعات.عدم التعرُّض للشمس المباشرة خلال ساعات الذروة من الظهيرة.يمكن أن تساعدك تلك العلاجات البسيطة ونصائح الوقاية في علاج النمش وتقليل نسبة ظهوره.أما إذا شعرت أن ما لديك لا يتناسب مع وصف النمش الشائع، فاستشِر طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك وافهم سبب تصبغ بشرتك.