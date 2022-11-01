Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
كتلة برلمانية تحدد موعد إنجاز مشروع قانون الموازنة - عاجل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

طرق التخلص من النمش الشديد

للنساء فقط

2022-11-01 | 06:43
طرق التخلص من النمش الشديد
460 مشاهدة

بات من المرغوب فيه للغاية هذه الأيام الظهور ببعض النمش في الوجه، خاصة على الأنف والوجنتين، حتى إن خبيرات المكياج والتجميل أصبحن يستخدمن بعض الحيل لاكتساب النمش كمظهر جمالي جذاب باستخدام الحناء وأقلام الكحل البني ليبدو المظهر طبيعياً.

عادة ما يتكون نمش البشرة من مجموعات من خلايا الجلد التي تحتوي على مادة الميلانين الكثيف. هي ليست مؤلمة أو ضارة على الإطلاق، على الرغم من أنها ترتبط أحياناً بزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، ما يجعل البعض يبحثون عن طرق علاج النمش للوقاية.

يقول العلماء إن الجينات تلعب دوراً كبيراً في الإصابة بالنمش. ومع ذلك لا يولد الشخص وهو يعاني منه، فهو يظهر فقط بسبب التعرض لأشعة الشمس خلال مراحل متقدمة نسبياً من الحياة، مثل فترة الطفولة المتقدمة وما بعدها مثلاً.

ومع ذلك، قد يعاني البعض من كثرة النمش في الوجه والجسم بشكل يجعلهم يبحثون عن طرق إزالة النمش، وتقليل نسبته بصورة دائمة تتجاوز مجرد إخفائه بمستحضرات التجميل المعتادة.

استخدام البصل لتقليل النمش
تُفرك شرائح البصل الطازجة المقطعة على بشرتك مباشرة لدهن عصيرها الطبيعي في الجلد حتى يتشربه، تُشطف البشرة بالماء الدافئ. يمكن أن يعمل البصل كمقشر طبيعي لطيف على البشرة، وقد يساعد في تفتيح البقع وتخفيف حدة النمش.

اللبن الرائب
يمكن وضع اللبن الرائب مباشرة على بشرتك، وتركه لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء الدافئ. يمكنك أيضاً تحضير قناع عن طريق الجمع بين اللبن ودقيق الشوفان لكي يكون قوامه لزجاً وقوياً بشكل كافٍ.

إذ يحتوي اللبن الرائب على حمض اللاكتيك الذي قد يساعد في تفتيح النمش الداكن وتقليل قوة ظهوره على الجلد.

الألوفيرا
يحتوي الصبار على الأليسين الذي يعمل بشكل فعال على تقليل تصبغات الجلد. يمكن استخدام الصبار مباشرة من النبات أو يمكنك شراء هلام الصبار أو الألوفيرا العضوي المركز من المتاجر المتخصصة. وهو يحفز إنتاج الميتالوثيونين في الجلد، الذي يمكن أن يمنع الضرر الناتج عن أشعة الشمس، ما يحمي من زيادة النمش.

الباذنجان
الباذنجان يحتوي على مضادات الأكسدة والأحماض الفينولية والفيتامينات التي لها استجابة واقية من الضوء وأشعة الشمس الضارة.

بمعنى أنه يمكن أن استخدامه كي يقي من الضرر الذي يلحق ببشرتك بسبب أشعة الشمس القاسية.

بالإضافة إلى ذلك، وجد أن الباذنجان فعال جداً في تقليل ظهور النمش.

الزيوت الطبيعية مثل اللوز والأوكالبتوس
زيت اللوز هو زيت أساسي ممتاز للبشرة. فهو غني بفيتامين أ وفيتامين هـ الذي يغذي البشرة ويقلل من التصبغات والبقع الداكنة. وبالتالي يعمل زيت اللوز كمنشط لبشرتك حيث ينعم ويضيء الجلد بشكل عام.

كذلك فإن زيت الأوكالبتوس يُعد زيتاً أساسياً ثبت أيضاً أنه يمنع تخليق الميلانين ونشاط التيروزيناز، وهي العوامل التي تزيد حدة النمش، خاصة بعد التعرُّض للشمس.

فهو يقلل من فرط تصبغ الجلد ويقلل من ظهور النمش والشامات والبقع الداكنة.

الكركم
تظهر الأبحاث أن الكركمين، المكون الأساسي للكركم، يمنع تكون الميلانين. هذا يعني أنه قد يقلل من الترسب المفرط للميلانين في الجلد الذي يسبب النمش.
نسبة ظهوره.

نصائح للوقاية ومتى تستشير الطبيب؟
بشكل عام، يجب وضع واقٍ من الشمس قبل الخروج في الهواء المفتوح، خاصة في فصل الصيف والأجواء الحارة، لتجنُّب تفاقم النمش.

كما يُنصح بارتداء ملابس تحمي الجسم من الأشعة، مثل القمصان ذات الأكمام الكاملة والسراويل الطويلة، والقبعات.

عدم التعرُّض للشمس المباشرة خلال ساعات الذروة من الظهيرة.

يمكن أن تساعدك تلك العلاجات البسيطة ونصائح الوقاية في علاج النمش وتقليل نسبة ظهوره.

أما إذا شعرت أن ما لديك لا يتناسب مع وصف النمش الشائع، فاستشِر طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك وافهم سبب تصبغ بشرتك.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
01
2022-11
01 Nov 2022
Alsumaria Tv
السوداني يتحدث عن سعر الدولار ويرهن الانتخابات المبكرة بشرط
Play
11:37 | 2022-11-01 11:37 Alsumaria TV Alsumaria TV
سياسة
السوداني يتحدث عن سعر الدولار ويرهن الانتخابات المبكرة بشرط
01
2022-11
01 Nov 2022
Alsumaria Tv
الأغلى في تاريخه.. مدريد على ابواب صفقة مكلفة مع نجم دورتموند بيلينجهام
Play
11:22 | 2022-11-01 11:22 Alsumaria TV Alsumaria TV
رياضة
الأغلى في تاريخه.. مدريد على ابواب صفقة مكلفة مع نجم دورتموند بيلينجهام
01
2022-11
01 Nov 2022
Alsumaria Tv
كتلة برلمانية تحدد موعد إنجاز مشروع قانون الموازنة - عاجل
Play
11:19 | 2022-11-01 11:19 Alsumaria TV Alsumaria TV
خاص السومرية
كتلة برلمانية تحدد موعد إنجاز مشروع قانون الموازنة - عاجل
01
2022-11
01 Nov 2022
Alsumaria Tv
الكهرباء توجه ملاكاتها بالاستنفار التام
Play
11:14 | 2022-11-01 11:14 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
الكهرباء توجه ملاكاتها بالاستنفار التام
01
2022-11
01 Nov 2022
Alsumaria Tv
تكليف قائد جديد لشرطة الطاقة - عاجل
Play
10:56 | 2022-11-01 10:56 Alsumaria TV Alsumaria TV
أمن
تكليف قائد جديد لشرطة الطاقة - عاجل
01
2022-11
01 Nov 2022
Alsumaria Tv
النزاهة: الحكم على عضو مجلس محافظة سابق بقضية كسب غير المشروع
Play
10:55 | 2022-11-01 10:55 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
النزاهة: الحكم على عضو مجلس محافظة سابق بقضية كسب غير المشروع
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.