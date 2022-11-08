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أطعمة متهمة بظهور حب الشباب

للنساء فقط

2022-11-08 | 06:11
أطعمة متهمة بظهور حب الشباب
495 مشاهدة

معروف طبياً أن حب الشباب حالة جلدية، تظهر على البشرة عند انسداد مسامات الجلد بالزيوت، وظهور خلايا الجلد الميتة، ما يؤدي إلى ظهور الرؤوس البيضاء أو السوداء أو البثور، وينتشر حب الشباب أكثر بين المراهقين، وإن كان يُصيب الأشخاص من جميع الأعمار.

وتتهم بعض الدراسات العلمية بعض أنواع الطعام بأنها تتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر بظهور حب الشباب، حيث يضع الخبراء بعض الأطعمة في خانة التسبب بظهورها، ومنها:

- الكربوهيدرات والسكريات:
يميل معظم الشباب إلى تناول السكريات والكربوهيدرات في طعامهم، مثل: المعكرونة والشعيرية والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، حيث تزيد هذه الأنواع ظهور حب الشباب بنسبة 30%، بسبب ارتفاع هورمونات الأندروجين في الدم.

- الأطعمة المسببة للحساسية:
يظهر حب الشباب عند تناول الأطعمة التي تسبب الحساسية لبعض الناس، مثل: الفول السوداني، البيض، الحليب، الأسماك، فول الصويا والقمح، حيث تساهم في انتشار البثور والحبوب على البشرة بمجرد تناولها.

- الوجبات السريعة:
تحتوي الوجبات السريعة على سعرات حرارية عالية، حيث يؤدي إدمان تناولها إلى ظهور حب الشباب، كونها غنية بالدهون بنسبة 43%.

- منتجات الألبان:
يؤدي شرب منتجات الألبان والحليب، ومنها الآيس كريم، إلى ارتفاع نسبة الأنسولين في الدم، وبالتالي الإصابة بحب الشباب، بنسبة 4 مرات أكثر من الإصابة الطبيعية. لذا ينصح الأطباء بالاعتدال في تناول هذه الأطعمة.

- الشوكولاتة:
لاتزال العلاقة بين الشوكولاتة وحب الشباب غير واضحة، لكن إحدى الدراسات الطبية وجدت أن تناول الشوكولاتة زاد تفاعل الجهاز المناعي مع البكتيريا المسببة لحب الشباب، حيث يؤدي تناول 25% من الشوكولاتة الداكنة يومياً إلى ظهور حب الشباب على بشرة الوجه، بعد 15 يوماً من تناولها يومياً.
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