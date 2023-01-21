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فوائد زيت السمسم

للنساء فقط

2023-01-21 | 06:15
فوائد زيت السمسم
2,173 مشاهدة

يجد أصحاب البشرة الدهنية صعوبة في إيجاد منتجات العناية بالبشرة، لما تتطلبه بشرتهم من مواصفات خاصة في منتجاتها، ولكن تحاول الكثيرات منهن حلها باستخدام المكونات الآمنة والطبيعية، ومنها زيت السمسم، نظراً لانتشاره، ونعرفك اليوم على فوائد زيت السمسم للبشرة الدهنية واستخداماته.

يعتبر زيت السمسم واحداً من أهم العلاجات للبثور، خاصةً حب الشباب، كونه يحتوي على أهم مضادات البكتيريا، ولاستخدامه اخلطي نصف كوب من زيت السمسم، ونصف كوب من خل التفاح، وربع كوب من الماء، ثم طبقي الخليط على الوجه، واغسليه بالماء والصابون ويمكن تكرار الوصفة يومياً، للحصول على أفضل النتائج.

- توحيد لون البشرة
استعمال زيت السمسم على الوجه يؤدي إلى تغطيته بطبقة رفيعة جداً تحميه من أشعة الشمس فوق البنفسجية، لذلك لا خطر من ظهور الكلف أو البقع الداكنة، بالتالي ستحصلين على بشرة بيضاء موحدة اللون، وكل ما عليك فعله هو مزج ملعقة من بودرة الحنة البيضاء، وملعقة من زيت السمسم، مع ملعقة من زيت اللوز، وملعقة من الغليسرين، وكل هذه المكونات ستتفاعل مع بعضها البعض لتفتيح لون بشرتك وتخليصها من كل البقع الداكنة التي تشوه جمالك، بما فيها الهالات السوداء، وطبقي المزيج الذي حصلت عليه على بشرة وجهك وبحركات دائرية لمدة 10 دقائق، واتركي الماسك لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي وجهك بالمياه الباردة لغلق المسام.
- تنظيف البشرة وتطهير المسام
يحتوي زيت السمسم على الكثير من مضادات الالتهاب مثل أسيد الستيراييك، من هنا يعمل زيت السمسم على تطهير المسام وتنظيف البشرة، تجنباً لعدم تراكم الجراثيم فيها، فقط افركي زيت السمسم على الوجه لمدة 10 دقائق، واغسلي الوجه بمنظّف لطيف، فهذه الطريقة مفيدة لصاحبة البشرة الدهنية، وستمنحك بشرة مشرقة.

- محاربة التجاعيد
من بين المكونات الأساسية في زيت السمسم الفيتامين سي والفيتامين هـ ومضادات الأكسدة، التي تحافظ على شباب البشرة من خلال الحرص على تجديد خلايا الجلد، فقط امزجي ربع ملعقة صغيرة من بودرة الكركم مع ملعقة صغيرة من زيت السمسم، وطبّقي الخلطة على بشرتك ثم اغسليها بواسطة مياه فاترة في اليوم التالي.
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