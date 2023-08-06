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تعرفي على فوائد ملح الهملايا

للنساء فقط

2023-08-06 | 07:43
تعرفي على فوائد ملح الهملايا
1,020 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

ينصح بعض الأطباء باستخدام ملح الهملايا لمرضى ضغط الدم المرتفع بدلاً من ملح الطعام العادي، مع مراعاة الكمية المتناولة يومياً، كونه أقل ضرراً. لكن، هل تعلمين أن لملح الهملايا، الملح الصخري الوردي المستخرج من جبال الهملايا، فوائد صحية عديدة على الجسم شرط تناوله باعتدال؟

- فوائد ملح الهملايا في تعزيز القدرة العقلية

استناداً إلى أبحاث علمية شتّى، فقد ذكر أن استنشاق ملح الهملايا يسمح بتدفق الأكسجين إلى الدماغ، مما يؤثر بشكل إيجابي على القدرات العقلية والتركيز.

- ملح الهملايا يحتوي على نسبة أقل من الصوديوم

يستخدم ملح الهملايا كبديل لملح الطعام، لأنه يعتبر أكثر فائدة من غيره، ويحتوي على نسبة ضئيلة من الصوديوم، لذا فهو يناسب مرضى ارتفاع ضغط الدم، كما يمكن استخدامه كإجراء وقائي من ارتفاع الضغط الدموي.

- ملح الهملايا لا يسبب الشعور بالعطش

لعل أبرز فوائد ملح الهملايا أيضاً أنه لا يسبب الشعور بالعطش، ناهيك عن أنه يساعد الجسم على تحقيق توازن السوائل في داخله بدرجة أفضل من ملح الطعام الأبيض أو ملح البحر.

- فوائد ملح الهملايا للاكتئاب وكمضاد للالتهابات

تشير بعض الدراسات إلى دور آخر لملح الهملايا في الجسم، وهو محاربة الالتهابات والبكتيريا، إلى جانب الدور الذي يلعبه كمضاد للاكتئاب.

- ملح الهملايا يحتوي على العديد من المعادن

يحتوي ملح الهملايا على مجموعة من المعادن، لعل أبرزها: الزنك والمغنيسيوم والحديد والسيلينيوم والكالسيوم والفسفور والنحاس والبروميين والبوتاسيوم.

نصيحة: لقد حان الوقت لتقومي باستبدال ملح الطعام الأبيض العادي بملح الهملايا الزهري، الذي يمتلك فوائد صحية جمة لك ولعائلتك.
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