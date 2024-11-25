العنف ضد النساء.. ما وضع المرأة العراقية؟

يتعرضن للعنف الجسدي او الجنسيأين منها؟يأتي بمراتب متأخرة في مؤشرات سلامةبمؤشر المساواة بين الجنسينيحتلّ المرتبة 145 من أصل 162بمؤشر والسلام للمرأةيأتي ترتيب في المرتبة 166 من اصل 176ما يجعله ضمن اخطر 10 دول على في العالم!حوالى مليون امرأة في معرضة لأشكال خطر مختلفة77% منها ترتبط بحوادث العنف المنزليعدد العنف الاسري ضد2021 : أكثر من 18 الف حالة2022- 2023 : أكثر من 17 الف حالة2024 لغاية تموز : قرابة 15 الف حالةأسباب تزايد العنف ضد- تفشي الحالات السلبية التواصل الاجتماعي- انتشار- الأوضاع الاقتصادية- المشاكل النفسية- العجز عن التفاهم وعدم التواصل