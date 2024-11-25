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العنف ضد النساء.. ما وضع المرأة العراقية؟

للنساء فقط

2024-11-25 | 01:34 2024-11-25T01:34:34+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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العنف ضد النساء.. ما وضع المرأة العراقية؟

المصدر:
السومرية
233 مشاهدة

عالميًا، تشير التقديرات الى أنّ 30% من النساء


يتعرضن للعنف الجسدي او الجنسي
أين العراق منها؟

يأتي العراق بمراتب متأخرة في مؤشرات سلامة المرأة

بمؤشر المساواة بين الجنسين
يحتلّ العراق المرتبة 145 من أصل 162 دولة

بمؤشر الأمن والسلام للمرأة
يأتي ترتيب العراق في المرتبة 166 من اصل 176 دولة

ما يجعله ضمن اخطر 10 دول على المرأة في العالم!

حوالى مليون امرأة في العراق معرضة لأشكال خطر مختلفة
77% منها ترتبط بحوادث العنف المنزلي

عدد حالات العنف الاسري ضد المرأة

2021 : أكثر من 18 الف حالة
2022- 2023 : أكثر من 17 الف حالة
2024 لغاية تموز : قرابة 15 الف حالة

أسباب تزايد العنف ضد المرأة
- تفشي الحالات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي
- انتشار المخدرات
- الأوضاع الاقتصادية
- المشاكل النفسية
- العجز عن التفاهم وعدم التواصل
>> انضم الى السومرية على واتساب

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المرأة

اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

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04:21 | 2024-11-25 04:21 Alsumaria TV Alsumaria TV
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03:22 | 2024-11-25 03:22 Alsumaria TV Alsumaria TV
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03:00 | 2024-11-25 03:00 Alsumaria TV Alsumaria TV
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