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العنف ضد النساء.. ما وضع المرأة العراقية؟
للنساء فقط
عالميًا، تشير التقديرات الى أنّ 30% من النساء
2024-11-25 | 01:34
2024-11-25T01:34:34+00:00
Alsumaria Tv
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العنف ضد النساء.. ما وضع المرأة العراقية؟
المصدر:
السومرية
233 مشاهدة
عالميًا، تشير التقديرات الى أنّ 30% من النساء
يتعرضن للعنف الجسدي او الجنسي
أين
العراق
منها؟
يأتي
العراق
بمراتب متأخرة في مؤشرات سلامة
المرأة
بمؤشر المساواة بين الجنسين
يحتلّ
العراق
المرتبة 145 من أصل 162
دولة
بمؤشر
الأمن
والسلام للمرأة
يأتي ترتيب
العراق
في المرتبة 166 من اصل 176
دولة
ما يجعله ضمن اخطر 10 دول على
المرأة
في العالم!
حوالى مليون امرأة في
العراق
معرضة لأشكال خطر مختلفة
77% منها ترتبط بحوادث العنف المنزلي
عدد
حالات
العنف الاسري ضد
المرأة
2021 : أكثر من 18 الف حالة
2022- 2023 : أكثر من 17 الف حالة
2024 لغاية تموز : قرابة 15 الف حالة
أسباب تزايد العنف ضد
المرأة
- تفشي الحالات السلبية
على
مواقع
التواصل الاجتماعي
- انتشار
المخدرات
- الأوضاع الاقتصادية
- المشاكل النفسية
- العجز عن التفاهم وعدم التواصل
>>
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