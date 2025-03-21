الفيلر بين الحاجبَين خطير يسبب فقدان البصر الى الأبد... إليكم هذه المعلومات الصادمة

على الرغم من فوائد الفيلر الجمالية العديدة، ظهرت في بعض الدول حالات فقدان بصر كاملة، نتيجة لحَقن الفيلر بطريقة عشوائية بأماكن غير مناسبة في الوجه وتحديداً بالمنطقة القريبة من العينَين وما يعرف في عالم الطبّ التجميلي بالـ11 lines.

فقدان البصر هو أحد أخطر المضاعفات النادرة لحقن الفيلر، خاصّة عند استخدامه في مناطق معيّنة من الوجه، مثل خطوط الـ 11 (11 lines)، وهي الخطوط العمودية بين الحاجبين. ويحدث هذا عندما يتمّ حقن الفيلر في وعاء دمويّ رئيسي أو يضغط عليه، مما يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية وانقطاع تدفق الدم إلى العين.

كيف يحدث فقدان البصر بسبب الفيلر؟

يتم حقن الفيلر بشكل غير في الشريان فوق الحجاجي أو الشريان فوق الحجاج، اللذين يغذيان شبكية العين. وينتقل الفيلر إلى الشريان العيني، مما يؤدي إلى انسداد. ويؤدي هذا الانسداد إلى انقطاع التروية الدموية للشبكية، مما قد يسبب فقدان البصر الدائم.

أعراض فقدان البصر بعد الفيلر

رؤية غير واضحة أو ضبابية بشكل مفاجئ.



فقدان الرؤية الجزئي أو الكلي في عين واحدة.ألم شديد في العين أو الجبهة.تغير لون الجلد في منطقة الحقن إلى أبيض شاحب أو أزرق.

كيف يتم التعامل مع هذه الحالة؟

التحرك بسرعة قصوى: أي أعراض تشير إلى مشكلة بصرية تستدعي تدخلًا طبيًا طارئًا.

حقن الهيالورونيداز فورًا: وهو إنزيم يذيب الفيلر القائم على حمض الهيالورونيك، وقد يساعد في استعادة تدفق الدم.

استخدام أدوية موسعة للأوعية الدموية لتحفيز تدفق الدم.

الأكسجين عالي الضغط قد يساعد في إنقاذ بعض الأنسجة المتضررة.

كيف يمكن تجنب هذه المضاعفات؟

اختيار طبيب متمرس في الحقن ويفهم التشريح الوعائي للوجه جيدًا.

استخدام تقنيات الحقن الآمنة مثل الكانيولا بدل الإبرة الحادة.

الحقن ببطئ وبكميات صغيرة مع شفط الإبرة قبل الحقن للتأكد من عدم دخول وعاء دموي.

معرفة علامات انسداد الأوعية الدموية والتصرف السريع عند الاشتباه بها.