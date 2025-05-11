"ما عندي بيت وشنو المشكلة أكون زوجة ثانية"... كادي القيسي بأقوى التصريحات في بودكاست "مايك السومرية" 

رفعت منسوب الجرأة والصراحة في أجوبتها الصادمة ردّاً على أسئلة لمياء مصطفى في بودكاست ، حيث تحدثت كادي عن العديد من المواضيع الشخصية والمهنية.

كشفت كادي عن العلاقة التي تجمعها بزوجها وعن الغيرة بينهما خاصة في التمثيل، فقالت القيسي إن الغيرة موجودة و"الغيرة نار"، وتابعت: "كل رجال يغار على مرته، وصار في اتفاق من أول ما تعرفنا على بعض من أيام الخطبة، كال لي اذا انت حابي تكفى بالمجال ممنوع يكون فيه لمس منعاً باتاً من شدة الشعر ومسكة الايد وغيرها ممنوعة منعاً باتاً مرفوضة".

وعن سؤال "ماذا تريد كادي القيسي تحقيقه في الأيام المقبلة"، فأجابت أنها تريد شراء منزل باسمها، مما أثار إستغراب لمياء مصطفى لتستطردها وتسألها" ليش الإعلام والتمثيل ما يجبلك بيت؟" لترد كادي ليش احنا اعلاميات لبنانيات أم مصريات؟".

وأكدت كادي القيسي أن الفن" لا يطعمي خبز"، فهو أكثر للرفاهية مثل السفر والتسوق. كما أشارت إلى أنها لا تمتلك سيارة في بل كان لديها عندما كانت في

وعن السؤال الذي شغل بال جمهورها،" هل كادي القيسي هي زوجة ثانية؟"، نفت الممثلة العراقية تلك الأقاويل التي تثير جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتضيف : "اذا اتقدملي رجل متزوج بس انا بحبه وماكدر عيش من دونه.. ارفضه؟"، وتابعت: "أنا ما كنت اتخيل نفسي اتزوج رجل متزوج بس الحكم على هاد هو الحب، زين أنا شنو الفايدة روح اتزوج رجل أعذب ما حبه ويعزبني ويضربني ويذلني وكل يوم مشكلة".

وكون لدى كادي القيسي تجربة التمثيل في الإمارات والعراق، أكدت أن المرأة العراقية لديها حرية أكثر من الممثلة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك من عدّة نواحي منها اللبس والأدوار والدراما.

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يعرض بودكاست "مايك السومرية" كل يوم أربعاء في الساعة 9:10 مساءً على شاشة السومرية.