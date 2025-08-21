Alsumaria Tv
دراسة: الولادة قبل 21 عاما تصيب النساء بأمراض خطيرة

للنساء فقط

2025-08-21 | 08:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
دراسة: الولادة قبل 21 عاما تصيب النساء بأمراض خطيرة
142 شوهد

وجدت دراسة جديدة أن النساء اللواتي يلدن قبل سن الحادية والعشرين أكثر عرضة بمرتين للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وقصور القلب.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فقد حلّلت الدراسة بيانات ما يقرب من 200 ألف امرأة شاركن في مركز أبحاث "بنك المملكة المتحدة الحيوي"، وبحثت في آثار البلوغ والولادة المبكرين على الصحة.
 
ووجد الفريق التابع لمعهد باك لأبحاث الشيخوخة أن الولادة المبكرة قبل سن 21 عاماً قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة النساء، حيث قد تصيبهن بمرض السكري من النوع الثاني وقصور القلب وقد تسرع من شيخوختهن.
 
كما كشفت الدراسة أنهن أكثر عرضة بأربع مرات للإصابة باضطرابات حادة تؤثر على عملية الأيض.
 
كما أشار الباحثون إلى أن نتائجهم أظهرت أيضاً أن الفتيات اللواتي يبلغن قبل سن الحادية عشرة قد يواجهن نفس المخاطر.
 
من ناحية أخرى، تُظهر الدراسة أيضاً أن تأخر الولادة والبلوغ ترتبط بطول العمر وانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر، مثل داء السكري من النوع الثاني ومرض ألزهايمر.
 
وقال الفريق إن السبب في هذه التأثيرات الصحية قد يرجع إلى عوامل جينية تتحكم في النمو والشيخوخة وتُنظّم كيفية تعامل الجسم مع الطاقة والمغذيات والإجهاد، أو إلى "مؤشر كتلة الجسم".
 
فالنساء اللواتي يُعانين من البلوغ المُبكر أو الولادة المُبكرة يميلن إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لديهن لاحقاً. وهذا الوزن الزائد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وقصور القلب وحتى السرطان.
 
ويقول فريق الدراسة إن هذه النتائج مهمة بشكل خاص، لأنها تُظهر أن البلوغ المُبكر أو الولادة المُبكرة يجب أن يكونا بمثابة إشارة لإجراء فحوصات صحية مُبكرة واتباع نمط حياة صحي.
 
وتم نشر الدراسة في مجلة "إي لايف".
بعد شهر على وفاته.. تشييع شاب سوري قضى في حريق الكوت
Play
05:22 | 2025-08-22 05:22 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
بعد شهر على وفاته.. تشييع شاب سوري قضى في حريق الكوت
22
2025-08
22 Aug 2025
Alsumaria Tv
بالصورة.. كركوك تودع شابين خلال مواجهات السليمانية
Play
05:20 | 2025-08-22 05:20 Alsumaria TV Alsumaria TV
أمن
بالصورة.. كركوك تودع شابين خلال مواجهات السليمانية
22
2025-08
22 Aug 2025
Alsumaria Tv
توجيهات أمنية بمناسبة زيارة وفاة الرسول الأكرم في النجف
Play
05:14 | 2025-08-22 05:14 Alsumaria TV Alsumaria TV
أمن
توجيهات أمنية بمناسبة زيارة وفاة الرسول الأكرم في النجف
22
2025-08
22 Aug 2025
Alsumaria Tv
ريال مدريد يفاجئ اندية أوروبا ويحسم مستقبل نجمه
Play
04:56 | 2025-08-22 04:56 Alsumaria TV Alsumaria TV
رياضة
ريال مدريد يفاجئ اندية أوروبا ويحسم مستقبل نجمه
22
2025-08
22 Aug 2025
Alsumaria Tv
خلافات وشكوى دولية.. قصة نادي السرحان الأردني والمدرب العراقي حسين كاظم
Play
04:49 | 2025-08-22 04:49 Alsumaria TV Alsumaria TV
رياضة
خلافات وشكوى دولية.. قصة نادي السرحان الأردني والمدرب العراقي حسين كاظم
22
2025-08
22 Aug 2025
Alsumaria Tv
إسرائيل تمنع رئيس برشلونة من الدخول
Play
04:48 | 2025-08-22 04:48 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
إسرائيل تمنع رئيس برشلونة من الدخول
حضور رمزي للطبيبة الراحلة بان زياد في عمل الفنانة رحمة رياض الجديد (فيديو)
28.71%
05:36 | 2025-08-20
حضور رمزي للطبيبة الراحلة بان زياد في عمل الفنانة رحمة رياض الجديد (فيديو)
05:36 | 2025-08-20
القضاء يرفض تداول قصة الدكتورة بان &quot;خلافا للحقيقة&quot;.. ويستعرض 6 دلائل
16.7%
02:40 | 2025-08-21
القضاء يرفض تداول قصة الدكتورة بان "خلافا للحقيقة".. ويستعرض 6 دلائل
02:40 | 2025-08-21
الدولار يرتفع مجددا في الأسواق العراقية
15.26%
09:46 | 2025-08-20
الدولار يرتفع مجددا في الأسواق العراقية
09:46 | 2025-08-20
المنصور وحطين تدخل عصر &quot;الخصخصة&quot;.. ومجلس بغداد يؤكد: انتهى زمن المولدات (وثائق)
14.34%
04:50 | 2025-08-21
المنصور وحطين تدخل عصر "الخصخصة".. ومجلس بغداد يؤكد: انتهى زمن المولدات (وثائق)
04:50 | 2025-08-21
المحكمة الاتحادية تنسف تعديل قانون جوازات السفر الدبلوماسية &quot;مدى الحياة&quot;
13.56%
05:51 | 2025-08-20
المحكمة الاتحادية تنسف تعديل قانون جوازات السفر الدبلوماسية "مدى الحياة"
05:51 | 2025-08-20
السليمانية تحولت لساحة حرب &quot;مشتعلة&quot; لاعتقاله.. من هو &quot;لاهور شيخ جنكي&quot;؟
11.43%
03:24 | 2025-08-22
السليمانية تحولت لساحة حرب "مشتعلة" لاعتقاله.. من هو "لاهور شيخ جنكي"؟
03:24 | 2025-08-22
