ضربة أمريكية تستهدف "عصابة مخدرات" فنزويلية
بين الحلو والمالح.. مستخدمو حقن التنحيف يصفون تغير مذاق الطعام

للنساء فقط

2025-09-16 | 05:11
Alsumaria Tv
بين الحلو والمالح.. مستخدمو حقن التنحيف يصفون تغير مذاق الطعام
المصدر:
24
48 شوهد


أظهر بحث جديد عُرض في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة السكري في فيينا، 15-19 سبتمبر(أيلول) أن بعض مستخدمي أدوية التنحيف مثل أوزمبيك، وويغوفي، ومونجارو يجدون أن مذاق الأطعمة أصبح أكثر حلاوة أو ملوحة من ذي قبل.


وأفاد استطلاع مستخدمي هذه الحقن بأن 1 من كل 5 مشاركين تقريباً شعر بالحلاوة بشكل أكثر حدة، وأن عدداً مماثلًا كان أكثر حساسية للملح، وقد ارتبطت هذه التغيرات بانخفاض الشهية.

وقال أوتمار موسر، من جامعة بايرويت، ألمانيا، والذي قاد البحث: "إذا ارتبطت التغيرات في التذوق بزيادة التحكم في الشهية وفقدان الوزن، فقد يساعد ذلك الأطباء على اختيار العلاجات بشكل أفضل، وتقديم نصائح غذائية أكثر ملاءمةً للمرضى، وتحسين نتائج العلاج على المدى الطويل".


ووفق "مديكال إكسبريس"، من بين 411 مشاركاً في الاستطلاع بلغت نسبة النساء 69.6%، وكان 148 منهم يتناولون أوزمبيك، و217 منهم يتناولون ويغوفي، و46 منهم يتناولون مونجارو.

وسُئلوا عن التغيرات في الشهية والشبع والرغبة الشديدة في تناول الطعام، بالإضافة إلى التغيرات في عوامل نمط الحياة، مثل التدخين، وعن البيانات الذاتية عن الطول والوزن قبل العلاج وأثناءه.

المذاق الحلو
وأفاد حوالي خُمس المشاركين بأن مذاق الطعام أصبح أحلى (21.3%) أو أكثر ملوحة (22.6%) من ذي قبل. ولم يتغير إدراكهم للمرارة والحموضة.


وقال حوالي 26.7% من المشاركين في مجموعة ويغوفي إن مذاق الطعام أصبح أكثر ملوحة من ذي قبل، مقارنةً بـ 16.2% في مجموعة أوزمبيك و15.2% في مجموعة مونجارو.

وسُجِّلت زيادات في الحلاوة بنسب متشابهة في جميع المجموعات (ويغوفي 19.4%، أوزمبيك 21.6%، مونجارو 21.7%).

الشعور بالجوع
كما أفاد أكثر من نصف المشاركين (58.4%) بانخفاض شعورهم بالجوع بشكل عام، أي أن شهيتهم للطعام قد انخفضت (أوزمبيك: 62.1%، ويغوفي: 54.4%، مونجارو: 56.5%).



وأشار ما يقرب من ثلثي المشاركين (63.5%) إلى زيادة الشعور بالشبع، أي أنهم شعروا بالشبع أسرع (أوزمبيك: 58.8%، ويغوفي: 66.8%، مونجارو: 63.1%).

كما انخفضت الرغبة الشديدة في تناول الطعام أيضاً، حيث أفاد 41.3% من مستخدمي مونجارو بانخفاض كبير في الرغبة الشديدة في الطعام، مقارنة بـ 34.1% ممن تناولوا ويغوفي، و29.7% ممن تناولوا أوزمبيك.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX

للنساء فقط

منوعات

علم وعالم

حقن التنحيف

السومرية

ألمانيا

أورو

روبي

بريس

لوز

هدية قطر لترامب في ورشة سرية
دوليات
هدية قطر لترامب في ورشة سرية
16
2025-09
16 Sep 2025
Alsumaria Tv
بمواصفات ثورية.. جالكسي S26 ألترا يرى النور قريبا
تكنولوجيا
بمواصفات ثورية.. جالكسي S26 ألترا يرى النور قريبا
16
2025-09
16 Sep 2025
Alsumaria Tv
بمشاركة 423 فيلماً .. تفاصيل فعاليات مهرجان بغداد الدولي للسينما
فن وثقافة
بمشاركة 423 فيلماً .. تفاصيل فعاليات مهرجان بغداد الدولي للسينما
16
2025-09
16 Sep 2025
Alsumaria Tv
القبض على متهم أقدم على قتل ابنته وحرق دار أحد أقاربه في النجف (فيديو)
أمن
القبض على متهم أقدم على قتل ابنته وحرق دار أحد أقاربه في النجف (فيديو)
16
2025-09
16 Sep 2025
Alsumaria Tv
بسبب البطارية.. تحذير من آبل لمستخدمي هواتف آيفون
منوعات
بسبب البطارية.. تحذير من آبل لمستخدمي هواتف آيفون
16
2025-09
16 Sep 2025
Alsumaria Tv
رغم التعادل.. إحصاءات تثبت تفوق الشرطة على بطل الدوري القطري
رياضة
رغم التعادل.. إحصاءات تثبت تفوق الشرطة على بطل الدوري القطري
اخترنا لك
للنساء المصابات بالسكري... دواء شائع يرفع خطر أمراض القلب!
06:06 | 2025-09-16
المشي بعد الظهر.. سرٌّ بسيط لمزاج مرتفع، ونوم هانئ!
05:16 | 2025-09-16
هل يتسبب شاي الماتشا في تساقط الشعر؟
06:11 | 2025-09-10
الاتحاد الأوروبي يحظر مادة في جل الأظافر لدواعٍ صحية.. ماذا عن العراق؟
10:00 | 2025-09-05
