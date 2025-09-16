Alsumaria Tv
للنساء المصابات بالسكري... دواء شائع يرفع خطر أمراض القلب!

للنساء فقط

2025-09-16 | 06:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
للنساء المصابات بالسكري... دواء شائع يرفع خطر أمراض القلب!
174 شوهد

أظهرت دراسة جديدة أن النساء المصابات بالسكري من النوع الثاني اللواتي يتناولن العلاج الهرموني التعويضي عن طريق الفم، يواجهن خطرًا مضاعفًا للإصابة بالانسداد الرئوي، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 21% في خطر الإصابة بأمراض القلب، مقارنةً بالنساء اللواتي يستخدمن العلاج الهرموني التعويضي عبر الجلد، المعروف بعلاج "لصقات".

وأوضحت الدراسة أن استخدام لصقات العلاج الهرموني التعويضي الجلدية لدى النساء المصابات بالسكري من النوع الثاني لا يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالجلطات الدموية أو السكتات الدماغية.

كما أكّدت الدراسة، التي أُجريت في جامعة "ليفربول"، أن استخدام العلاج الهرموني البديل عبر الجلد لمدة تصل إلى خمس سنوات يبدو آمنًا لمجموعة كبيرة من النساء بمنتصف العمر المصابات بالسكري.
 
العلاج الهرموني عبر الجلد

ووفقًا لموقع "مديكال إكسبريس"، لم يجد الباحثون أي زيادة في مخاطر الإصابة بأنواع السرطان الحساسة للإستروجين نتيجة استخدام العلاجات الهرمونية عبر الجلد.

يُوصف العلاج الهرموني البديل بانتظام للنساء اللواتي يعانين من أعراض انقطاع الطمث، مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي، بهدف تخفيف هذه الأعراض.

وتتوفر هذه العلاجات على شكل أقراص تحتوي على الإستروجين فقط أو مزيجًا من الإستروجين والبروجسترون، بالإضافة إلى لصقات وجل وكريمات تُستخدم على الجلد.

كما أجرى الباحثون تحليلًا لتأثير العلاج الهرموني البديل عبر الجلد مقارنة بعدم استخدامه، شمل 8354 امرأة جميعهن مصابات بالسكري من النوع الثاني.
 
العلاج الهرموني وأمراض القلب

أظهرت الدراسة أنه بالمقارنة مع النساء اللواتي لا يستخدمن العلاج الهرموني البديل، انخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 25% لدى النساء اللاتي يتناولنه، مع عدم وجود فرق ملحوظ في خطر الإصابة بالجلطة الرئوية، أو خثار الأوردة العميقة، أو السكتة الدماغية، أو السرطان.

كما تناول التحليل النهائي ما إذا كان خطر الإصابة يختلف حسب طريقة إعطاء العلاج الهرموني البديل، أي عبر الفم أو اللصقات الجلدية، لدى 8316 امرأة مصابة بالسكري من النوع الثاني.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تناولن العلاج الهرموني البديل عن طريق الفم تضاعف لديهن خطر الإصابة بالجلطة الرئوية، وارتفع لديهن خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 21% مقارنة بالنساء اللواتي استخدمن العلاج عبر اللصقات الجلدية.
فن وثقافة

للنساء فقط

منوعات

علم وعالم

السومرية

العراق

نساء

امراض القلب

ليفربول

السرطان

الهرم

اللي

بيرة

اللو

ريما

بريس

المشي بعد الظهر.. سرٌّ بسيط لمزاج مرتفع، ونوم هانئ!
05:16 | 2025-09-16
بين الحلو والمالح.. مستخدمو حقن التنحيف يصفون تغير مذاق الطعام
05:11 | 2025-09-16
هل يتسبب شاي الماتشا في تساقط الشعر؟
06:11 | 2025-09-10
الاتحاد الأوروبي يحظر مادة في جل الأظافر لدواعٍ صحية.. ماذا عن العراق؟
10:00 | 2025-09-05
