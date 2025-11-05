Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يسقط أمام ليفربول في دوري الأبطال
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هل تعلمين أن طفلك يرث لياقته البدنية منكِ وليس من والده؟

للنساء فقط

2025-11-05 | 06:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هل تعلمين أن طفلك يرث لياقته البدنية منكِ وليس من والده؟
30 شوهد

عندما نفكّر في التأثير الذي نتركه على أطفالنا، يتبادر إلى أذهاننا عادةً ما نُعلّمهم إيّاه، والقيم التي نغرسها فيهم، والأمثلة التي نضربها بأفعالنا وكلماتنا، لكنّ العلم يكشف أن هذا التأثير أبعد مما نظن.


فقد أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Medicine & Science in Sports & Exercise أن مستوى لياقة الأم يؤثر بشكل كبير على لياقة طفلها طوال حياته وعلى قدراته الرياضية. وتشير النتائج إلى أن القدرات الرياضية لدى الطفل ترتبط ارتباطًا أقوى بلياقة والدته أكثر من والده.
هذا يعني أنه لا يرث الابن من أمه لون عينيها أو ابتسامتها فقط، بل يرث أيضًا قوتها العضلية، وحتى دافعها الداخلي لممارسة النشاط البدني في مراحل لاحقة من حياته.

يبدأ التأثير أبكر مما تتخيّلين: قوة اللياقة قبل الولادة
بينما تتركّز معظم الأحاديث حول السلوكيات بعد الولادة، إلا أن التأثير الحقيقي يبدأ قبلها.
تُظهر الأبحاث الحديثة أن قرار الأم بالحركة والنشاط أثناء الحمل يمكن أن يشكّل علاقة طفلها المستقبلية مع الصحة والرياضة وبنية الجسم.
إحدى الدراسات المنشورة في المجلة نفسها (شباط 2025) وجدت أن استبدال 10 دقائق فقط من الجلوس بنشاط بدني معتدل إلى قوي أثناء الحمل يقلل من خطر الوزن الزائد عند الولادة أو زيادة وزن الرضيع المفرطة، وهما عاملان يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بخطر السمنة واضطرابات الأيض في المستقبل.
وأشارت دراسات أخرى إلى أن ممارسة الأم للتمارين أثناء الحمل قد تؤدي إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية لدى الطفل، وتكوين جسم أنحف، وتطور معرفي أفضل، وكلها نتائج تدعم علاقة طويلة الأمد بالحركة، والقدرة على التحمّل، والأداء العالي.
باختصار، العادات التي تعتمدينها قبل وأثناء الحمل لا تؤثر فقط على شعوركِ الجسدي، بل تُسهم في “برمجة” البنية الجسدية والعاطفية لطفلكِ القادم.

ليس الأمر وراثة فقط... بل قدوة أيضًا
جزء من هذا التأثير بيولوجي، لكن جزءًا أكبر منه سلوكي.
الأطفال يمتصّون بيئتهم. فإذا كانت الأم تُعطي الأولوية للحركة والقوة والصحة، فطفلها على الأرجح سيرى هذه السلوكيات كأمر طبيعي.
سيكبر وهو يعتقد أن التمرين جزء من الحياة اليومية، ليس عقوبة، ولا مهمة ثقيلة، بل أسلوب حياة، والعكس صحيح أيضًا.
قلة النشاط، والعادات الغذائية السيئة، والتوتر المستمر، والإرهاق، تتحول إلى نماذج ينسخها الأطفال في حياتهم المستقبلية.
قد لا ننوي نقل هذه الأنماط إليهم، لكننا نفعل ذلك من خلال الخيارات التي نتخذها اليوم.

كل تمرين… رسالة في قلب طفلك
لم نعد نتحدث فقط عن “تحسين اللياقة”، بل عن تشكيل المستقبل.
العادات التي تقدمينها قد تؤثر على أكثر من طفولته، بل على صحته، وثقته بنفسه، وطاقته، وحتى علاقته المستقبلية بالرياضة والطعام وصورته عن جسده.
حين تختارين أن تمنحي نفسك الأولوية اليوم، أن تتدربي رغم انشغالك، أن تغذي جسدك جيدًا، أن توازني توترك، فأنتِ تُعلمين ابنك أكثر مما تفعل الكلمات.
أنتِ تزرعين فيه رسائل خفية تقول له:
• صحتك مهمة.
• القوة تُبنى ولا تُمنح.
• الاهتمام بالنفس أساس الحياة.

إرث القوة
حين تربطين حذاءك استعدادًا للتمرين، أنتِ لا تتدربين لجسدٍ أقوى أو عمرٍ أطول فحسب، أنتِ تبنين إرثًا، تمنحين طفلك خريطة طريق نحو القوة والصحة والحيوية، تبدأ من رحمك وتمتد لما بعد طفولته بسنوات طويلة.
إذا شعرتِ بالتعب أو الفتور أو الانفصال عن رحلتك الصحية، تذكّري هذا:
اختياراتكِ تُحدث أثرًا واسعًا، ليس عليك فقط، بل على العيون الصغيرة التي تراقبك.
وفي المرة القادمة التي تتساءلين فيها: “هل يستحق الأمر العناء؟”
اعلمي أنه يستحق، من أجلكِ ومن أجله.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX

للنساء فقط

منوعات

علم وعالم

الأم

الطفل

اللياقة البدنية

السومرية

الرياض

ﻹعادة

الصحة

اللي

كوين

الزا

يارا

لوز

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
05
2025-11
05 Nov 2025
Alsumaria Tv
النزاهة تضبط 4 موظفين لإحداثهم الضرر عمداً بالمال العام في نينوى
Play
07:26 | 2025-11-05 07:26 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
النزاهة تضبط 4 موظفين لإحداثهم الضرر عمداً بالمال العام في نينوى
05
2025-11
05 Nov 2025
Alsumaria Tv
السوداني يرعى مراسم توقيع إحالة العطاء إلى الشركات الفائزة بتأهيل مطار بغداد
Play
07:13 | 2025-11-05 07:13 Alsumaria TV Alsumaria TV
سياسة
السوداني يرعى مراسم توقيع إحالة العطاء إلى الشركات الفائزة بتأهيل مطار بغداد
05
2025-11
05 Nov 2025
Alsumaria Tv
قرار مرتقب.. إجازة السوق في العراق تتحول إلى إلكترونية قريباً
Play
07:06 | 2025-11-05 07:06 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
قرار مرتقب.. إجازة السوق في العراق تتحول إلى إلكترونية قريباً
05
2025-11
05 Nov 2025
Alsumaria Tv
إقالة مدير صحة البصرة وعضو مجلس المحافظة يكشف الأسباب
Play
06:43 | 2025-11-05 06:43 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
إقالة مدير صحة البصرة وعضو مجلس المحافظة يكشف الأسباب
05
2025-11
05 Nov 2025
Alsumaria Tv
نادية الجندي ترد على منتقدي إطلالاتها "الجريئة"
Play
06:41 | 2025-11-05 06:41 Alsumaria TV Alsumaria TV
فن وثقافة
نادية الجندي ترد على منتقدي إطلالاتها "الجريئة"
05
2025-11
05 Nov 2025
Alsumaria Tv
بالفيديو.. النيران تلتهم منزلا في سامراء
Play
06:35 | 2025-11-05 06:35 Alsumaria TV Alsumaria TV
ترندات
بالفيديو.. النيران تلتهم منزلا في سامراء
اخترنا لك
بسبب بكتيريا خطيرة.. سحب طارئ لمناديل "نيتروجينا" في 4 ولايات أمريكية
05:04 | 2025-10-30
الفيديو الأكثر تداولاً... فستان إلهام شاهين يطيح بها على السجادة الحمراء في الجونة!
06:13 | 2025-10-20
موضة غريبة تغزو مواقع التواصل... حواجب تشبه سيقان الأخطبوط!
07:38 | 2025-10-16
بيرلا حرب تتوّج ملكة جمال لبنان 2025 وتشعل النقاش: هل الوصيفة الأولى أجمل؟
06:38 | 2025-10-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.