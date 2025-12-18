Alsumaria Tv
ما الذي يعيش تحت أظافرك؟ الإجابة قد تفاجئك

للنساء فقط

2025-12-18 | 07:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما الذي يعيش تحت أظافرك؟ الإجابة قد تفاجئك
107 شوهد

حذّرت دراسات علمية وإرشادات رسمية من أن الأظافر الاصطناعية، بمختلف أنواعها مثل الأكريليك والجيل والأظافر اللاصقة، إضافة إلى حلي الأظافر، قد تشكّل خطرًا صحيًا حقيقيًا في بيئات الرعاية الصحية، بسبب قدرتها على احتجاز البكتيريا والجراثيم حتى بعد غسل اليدين، ما يسمح ببقاء كائنات دقيقة قد تسبب التهابات أو تنقل عدوى.

وأكدت الأبحاث أن الأظافر الاصطناعية أكثر عرضة لحمل البكتيريا والفطريات مقارنة بالأظافر الطبيعية، نظرًا لخشونة سطحها ووجود فراغات دقيقة بين الظفر الطبيعي والمادة الاصطناعية، ما يوفّر بيئة مناسبة لنمو الميكروبات. كما أظهرت الدراسات أن غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المطهّرات الكحولية قد لا يكون كافيًا لإزالة هذه الكائنات بشكل كامل.

وفي السياق نفسه، أشارت الإرشادات الطبية إلى أن الأظافر الاصطناعية، مثل الأكريليك والجيل، قد تزيد من المشكلة بسبب احتجاز الرطوبة وظهور تشققات دقيقة أو انفصال جزئي عن الظفر الطبيعي، ما يخلق أماكن إضافية لتجمع الميكروبات.

وأكدت الأبحاث أن المنطقة الواقعة تحت الأظافر الاصطناعية تشكّل بيئة مثالية لاحتجاز بكتيريا وفطريات خطيرة، من بينها الإشريكية القولونية (E. coli)، والمكورات العنقودية الذهبية (Staphylococcus aureus)، والزائفة الزنجارية (Pseudomonas aeruginosa)، إضافة إلى الكلبسيلا والسيراتيا وفطريات المبيضات (Candida)، وهي كائنات مرتبطة بعدوى معوية وجلدية وعدوى مكتسبة داخل المستشفيات.

وبناءً على هذه الأدلة، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالابتعاد عن الأظافر الاصطناعية للعاملين في الرعاية الصحية، خصوصًا أولئك الذين يقدّمون رعاية مباشرة للمرضى أو يعملون في وحدات العناية المركزة وغرف العمليات، بهدف تقليل خطر نقل العدوى وحماية المرضى.

وينصح الخبراء بالحفاظ على أظافر قصيرة ونظيفة كإجراء بسيط وفعّال لتعزيز النظافة الشخصية والحد من انتقال الجراثيم، خاصة للأشخاص العاملين في مجالات الرعاية الصحية وخدمات الطعام.

وقد اكتشفوا أن المساحة بين الأظافر والأنامل، التي تسمى منطقة تحت الأظافر، "أحد المواقع الهامة" التي تمثل مرتعًا للبكتيريا وتُعد من أصعب الأماكن تنظيفًا.

ولكن بالإضافة إلى غسل اليدين، من الواضح أن أفضل الخطوات التي عليك أن تتبعها، عندما تغسل يديك، هي أن تحرص كل الحرص، على إيصال الماء إلى المنطقة الواقعة تحت الأظافر، أي بين أظافرك وأناملك.

وفي الختام، تشدد الجهات الصحية على ضرورة تجنّب استخدام الأظافر الاصطناعية أو أي منتجات تجميلية للأظافر، باستثناء طلاء الأظافر العادي غير المتقشّر، لدى العاملين في الرعاية الصحية، وكذلك لدى العاملين في الصيدليات وخدمات التنظيف البيئي، لتجنّب أي انتقال مباشر أو غير مباشر للميكروبات. كما يُنصح بالحفاظ على أظافر طبيعية قصيرة لا يتجاوز طولها ربع إنش (حوالي 6 ملم) بعد طرف الإصبع، كإجراء بسيط وفعّال للحد من مخاطر العدوى.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX
التربية تقرر قبول طلبة "طيف التوحد ومتلازمة داون" بهذه المدارس
Play
10:26 | 2025-12-18 10:26 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
التربية تقرر قبول طلبة "طيف التوحد ومتلازمة داون" بهذه المدارس
18
2025-12
18 Dec 2025
Alsumaria Tv
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على سفن مرتبطة بإيران
Play
10:22 | 2025-12-18 10:22 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على سفن مرتبطة بإيران
18
2025-12
18 Dec 2025
Alsumaria Tv
بزشكيان: لن نقبل بإيران مجزأة وضعيفة
Play
09:57 | 2025-12-18 09:57 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
بزشكيان: لن نقبل بإيران مجزأة وضعيفة
18
2025-12
18 Dec 2025
Alsumaria Tv
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
Play
09:53 | 2025-12-18 09:53 Alsumaria TV Alsumaria TV
رياضة
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
18
2025-12
18 Dec 2025
Alsumaria Tv
كأس العرب.. تأجيل الشوط الثاني لمباراة الامارات والسعودية بسبب الأمطار (فيديو)
Play
09:42 | 2025-12-18 09:42 Alsumaria TV Alsumaria TV
رياضة
كأس العرب.. تأجيل الشوط الثاني لمباراة الامارات والسعودية بسبب الأمطار (فيديو)
18
2025-12
18 Dec 2025
Alsumaria Tv
مدريد يحدد مصير ألونسو.. السعودية هي الامل الأخير
Play
09:35 | 2025-12-18 09:35 Alsumaria TV Alsumaria TV
رياضة
مدريد يحدد مصير ألونسو.. السعودية هي الامل الأخير
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
41.75%
13:00 | 2025-12-17
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
13:00 | 2025-12-17
برد شديد يداهم العراق.. الامطار ستنزل متجمدة ثم تسقط كـ&quot;ماء بارد&quot; عند الوصول
16.71%
01:32 | 2025-12-17
برد شديد يداهم العراق.. الامطار ستنزل متجمدة ثم تسقط كـ"ماء بارد" عند الوصول
01:32 | 2025-12-17
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
13.64%
11:35 | 2025-12-17
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
11:35 | 2025-12-17
محافظة عراقية تعطل الدوام غداً بسبب الاحوال الجوية
10.83%
15:18 | 2025-12-16
محافظة عراقية تعطل الدوام غداً بسبب الاحوال الجوية
15:18 | 2025-12-16
الوقف السني يوجه طلبا للشاعر علي نعيم الدراجي لإخلاء الدار المستأجرة له
8.71%
04:37 | 2025-12-17
الوقف السني يوجه طلبا للشاعر علي نعيم الدراجي لإخلاء الدار المستأجرة له
04:37 | 2025-12-17
تحذير عالمي.. 72 ساعة فقط تفصلنا عن &quot;يوم قيامة مداري&quot; لا رجعة فيه
8.36%
00:56 | 2025-12-18
تحذير عالمي.. 72 ساعة فقط تفصلنا عن "يوم قيامة مداري" لا رجعة فيه
00:56 | 2025-12-18
اخترنا لك
زوج افتراضي... يابانية تتزوّج شخصية مصنوعة من الذكاء الاصطناعي عبر ChatGPT والسبب صادم!
08:13 | 2025-12-18
بين القوة والجرأة:هيفاء وهبي تُحدث ضجة بكليب «Super Woman»
17:01 | 2025-12-16
بانتون تُفجّر المفاجأة: "الابيض" لون سنة 2026!
01:00 | 2025-12-05
زي فلسطيني غني برموز القدس يضيء حضور ملكة جمال فلسطين في مسابقة ملكة جمال الكون!
08:36 | 2025-11-20
