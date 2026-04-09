ربط الشعر باستمرار.. هل يكون السبب وراء التساقط؟

ويشير الخبراء إلى أن شد الشعر بقوة وتكرار التسريحة ذاتها يومياً يسببان إجهاداً للفروة، خاصة عند استخدام ربطات قاسية أو ربط الشعر وهو مبلل أو النوم به بإحكام.وتظهر علامات تضرر الشعر من خلال الشعور بألم في الفروة بعد فك الربطة، أو ملاحظة فراغات خفيفة وتكسر في منطقة مقدمة الرأس.ولتجنب هذه المشكلات، يُنصح باستبدال الربطات المطاطية بأخرى قماشية ناعمة، وترك الشعر مرتخياً أو منسدلاً لفترات، مع الحرص على تغيير مكان الربطة يومياً لتوزيع الضغط ومنح الجذور الراحة اللازمة.