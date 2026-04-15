من الهالات إلى التجاعيد… كيف يدمر السهر بشرتكِ؟

وللحد من هذه الآثار، يُنصح بتنظيف البشرة جيدا قبل النوم، واستخدام الكريمات المرطبة ومستحضرات العناية بمحيط العين، مع الإكثار من شرب الماء ومحاولة تعويض ساعات النوم الفائتة للحفاظ على حيوية الجلد.ولا يقتصر فقدان نضارة البشرة على السهر فقط، بل يؤكد خبراء التجميل أنه يرتبط أيضا ببعض العادات اليومية البسيطة التي يتم إغفالها، مما يؤدي تدريجيا إلى بهتان البشرة وفقدان جمالها. وفيما يلي أبرز هذه العادات:ينصح بتجنب غسل الوجه بالماء الساخن، لأنه يؤدي إلى إزالة الزيوت الطبيعية التي تحمي البشرة، مما يجعلها جافة ويفقدها نضارتها. كما يُفضل غسل الوجه عند الاستيقاظ بماء فاتر أو بارد حتى لا تنسد المسام.يحذر خبراء التجميل من النوم بالمكياج، لأن البشرة أثناء النوم تتجدد خلاياها، وترك المكياج على الوجه يؤدي إلى انسداد المسام بالأتربة وعرق اليوم، مما يسبب بهتان البشرة وظهور الحبوب، لذلك يُنصح بغسل الوجه جيدا قبل النوم.يؤكد الخبراء أن قلة شرب الماء قد تسبب جفاف البشرة، مما يجعلها تبدو باهتة ومجعدة، لذلك يُنصح بتناول كمية من الماء تتراوح بين 2 إلى 3 لترات يوميا.يُنصح بالحصول على 7 ساعات من النوم يوميا للحفاظ على بشرة نضرة وصحية.يُنصح بالتقشير اللطيف مرة أو مرتين أسبوعيا على الأكثر، لتجنب تهيج البشرة وفقدان توازنها.يؤكد الخبراء ضرورة تجنب التوتر والابتعاد عن مصادر القلق، لأنه يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول الذي يقلل الكولاجين في البشرة. كما يُنصح بعدم الإفراط في تناول السكريات، لأنها قد تجعل البشرة شاحبة، مع الحرص على ممارسة المشي ولو لمدة خمس دقائق في الهواء النقي للتخلص من التوتر وتحسين صحة البشرة.وإلى جانب تجنب هذه العادات، يمكن اتباع بعض النصائح الإضافية التي تعزز نضارة البشرة:يُنصح باستخدام الكريمات المرطبة ومستحضرات العناية بمحيط العين، مع عدم نسيان استخدام واقي الشمس قبل الخروج من المنزل.يُنصح بتمرير مكعب ثلج ملفوف في منديل على الوجه قبل الخروج لمدة دقيقة، لما له من دور في تنشيط الدورة الدموية.يمكن إجراء مساج بسيط باستخدام أطراف الأصابع لمدة 30 ثانية من منتصف الوجه إلى الأطراف، مما يساعد على تنشيط وتجديد خلايا البشرة.وبناء على ما سبق، يؤكد خبراء التجميل أن الحصول على بشرة نضرة ومشرقة يتطلب الاهتمام بشرب الماء بانتظام، والنوم الجيد، والالتزام بروتين تنظيف صحي ومتوازن للبشرة.