وداعا للبقع الداكنة… وصفات طبيعية لبشرة صافية

خلطة الألوفيرا وماء الورد:



يأتي عصير الليمون في مقدمة هذه العلاجات بفضل احتوائه على فيتامين "سي" الذي يعمل كمبيض طبيعي للبشرة، يليه الصبار (الألوفيرا) الذي يحتوي على مادة الألوين التي تساعد في تقليل التصبغات. كما يُعد خل التفاح خياراً مفيداً لاحتوائه على حمض الأسيتيك الذي قد يساهم في تفتيح البقع، بالإضافة إلى الكركم الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في توحيد لون الجلد، وأخيراً اللبن (الزبادي) الذي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل كمقشر طبيعي لطيف.يُعد ماسك عصير الليمون علاجاً طبيعياً فعالاً لتفتيح البشرة، تقليل التصبغات، ومحاربة بفضل غناه بفيتامين ج والأحماض الطبيعية.المكونات: اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من النشا.الطريقة: ودلكي البشرة بحركات دائرية لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بماء فاتر.يعتبر الألوفيرا أحد أنواع الصبار الغنية، والتي تحتوي على مادة هلامية أو جل يعمل بفعالية عالية كمرطب طبيعي، ويعرف بخصائصه المهدئة، بالإضافة إلى أن ماء الورد يساعد على انتعاش وحيوية البشرة وغلق المسام، ويوفر هذا المزيج الطبيعي نضارة واشراق طبيعي للبشرة ويحافظ عليها.المكونات: ملعقة صغيرة من ماء الورد إلى جل الصبار مع التقليب.الطريقة: وزعي الخليط على البشرة والرقبة برفق، واتركيه 20 دقيقة، اغسلي البشرة بالماء البارد ومن ثم تجفيفها بفوطة من القطن.يُعرف الزبادي دائما بغناه بحمض اللاكتيك الذي يقشر البشرة بلطف، بينما الكركم يعزز صفاء البشرة ويضفي عليها نعومة وملمسا مختلفا، مثالي بعد التعرض للشمس أو عند الشعور بإجهاد البشرة.المكونات: ملعقة كبيرة زبادي، نصف ملعقة صغيرة كركم.الطريقة: امزجي المكونات جيداً، ضعيها على الوجه 10 دقائق، واغسلي. (لاحظي أن الكركم قد يترك لوناً مؤقتا).يستخدم ماسك خل التفاح (المخفف دائماً) لتنظيف البشرة، تقليص المسام، وعلاج حب الشباب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والأحماض الطبيعية.المكونات: اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع ملعقة كبيرة من العسل.الطريقة: ضعي المزيج على الوجه لمدة 15-30 دقيقة ثم اشطفيه بماء دافئ.بعد تطبيق أي خلطة منزلية، تحتاج البشرة إلى الترطيب العميق لتعويض الرطوبة التي قد تفقدها أثناء التنظيف أو التقشير. استخدمي كريماً مرطّباً غنيّاً بالعناصر الطبيعية، مثل الألوفيرا أو زيت اللوز؛ للحفاظ على ملمس ناعم ومرن؛ يمنح وجهكِ إشراقة صحية تدوم طوال اليوم.لا تهملي تطبيق واقي الشمس المناسب لنوع بشرتك كل صباح، حتى في الأيام الغائمة؛ لمنع عودة الاسمرار والحفاظ على لون بشرتك الموحّد والمشرق.نظّفي بشرتك صباحاً ومساءً، واستخدمي سيروماً غنياً بمضادات الأكسدة؛ مثل فيتامين C أو النياسيناميد لتقوية دفاعاتها ضد التلوث.احرصي على النوم لما لا يقلّ عن 7 ساعات يومياً، وحاولي إنهاء يومك بطقوس مهدّئة؛ مثل التأمل أو تناول شاي الأعشاب؛ لمساعدة البشرة على التجدد أثناء الليل.تناولي أطعمة تحتوي على فيتامين "ج" C و"هـ"E، مثل الحمضيات، واللوز، والأفوكادو؛ فهي تعزز إنتاج الكولاجين وتحمي البشرة من الأكسدة، ما يمنحها مظهراً أكثر شباباً وإشراقاً.احرصي على شرب أكواب من الماء يومياً، لتستعيد بشرتك توهّجها الطبيعي ولمعانها الصحي.اختاري مقشرات منزلية، مثل الشوفان المطحون أو اللبن الزبادي، فهما ينظفان البشرة بلطف، ويمنحانها ملمساً ناعماً خالياً من الشوائب.