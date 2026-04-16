والتز يعلق على رفض حلفاء واشنطن مساعدتها ضد إيران
المزيد
كيف يمكن الحد من تجاعيد الوجه دون تدخل تجميلي؟

للنساء فقط

2026-04-16 | 03:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كيف يمكن الحد من تجاعيد الوجه دون تدخل تجميلي؟
123 شوهد

لا يمكن اعتبار خطوط العبوس مجرد علامة على التقدم في العمر، بل هي انعكاس يومي لتعبير متكرر، توتر مزمن، أو حتى عادات بسيطة مثل العبوس دون وعي.

هذه الخطوط التي تظهر بين الحاجبين قد تمنح الوجه مظهراً متجهماً حتى في لحظات الهدوء، ما يدفع الكثيرين للبحث عن حلول سريعة مثل البوتوكس، لكن ماذا لو كان بالإمكان التخفيف من حدتها بطرق طبيعية وتقنيات بسيطة دون اللجوء إلى الحقن؟

في السنوات الأخيرة، أظهرت دراسات حديثة أن العناية المنتظمة بالبشرة، إلى جانب بعض العادات اليومية المدروسة، يمكن أن تحدث فرقاً ملحوظاً في مظهر خطوط العبوس. فهذه الخطوط تنتج أساساً عن تقلص العضلات المتكرر، وفقدان الكولاجين، وجفاف البشرة، بالإضافة إلى عوامل مثل التعرض للشمس والإجهاد.

وإذا كانت حقن البوتوكس من أبرز العلاجات المساعدة على التخلص من هذه الخطوط، فهناك أيضاً بدائل فعالة لها تساعد في تحسين مرونة الجلد وتخفيف مظهر هذه الخطوط بشكل تدريجي.
بدائل للبوتوكس تستحق التجربة
تعرفوا فيما يلي على مجموعة من الأساليب التي يمكن اعتمادها كبديل للبوتوكس في مجال تمليس خطوط العبوس:

1- تدليك الوجه
يساعد تدليك الوجه على تنشيط الدورة الدموية وإرخاء العضلات المشدودة، خاصةً في منطقة الجبهة وبين الحاجبين. بضع دقائق يومياً كفيلة بتحسين مرونة الجلد وتقليل عمق هذه الخطوط مع الوقت.

2- التقشير الكيميائي
يعمل التقشير الكيميائي على إزالة الخلايا الميتة وتحفيز تجدد البشرة، ما يساهم في تحسين ملمس الجلد وتخفيف مظهر الخطوط الدقيقة. يفضل اللجوء إلى مختص لتحديد نوع التقشير المناسب للبشرة.

3- تمارين الوجه
قد تبدو هذه التمارين بسيطة، ولكنها فعالة. تستهدف تمارين الوجه العضلات المسؤولة عن تعابير الوجه، ما يساعد على شدها وتقليل التقلصات المسببة للخطوط. هذه التمارين متوفرة بكثافة على الانترنت، ويكفي المواظبة على تطبيقها للحصول على نتائج جيدة في هذا المجال.

4- قناع بياض البيض
يعرف بياض البيض بقدرته على شد البشرة، أما تطبيقه كقناع طبيعي على الجبين وبين الحاجبين لحوالي عشر دقائق مرتين أسبوعياً، فيساعد على شد البشرة وتقليل ظهور التجاعيد. وهذا ما يمنح الوجه مظهراً أكثر نعومة.

5- زيت بذور الكتان
يتميز هذا الزيت بغناه بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، ما يجعله خياراً مثالياً لترطيب البشرة وتعزيز مرونتها. يمكن المواظبة على استخدامه موضعياً أو إضافته للنظام الغذائي لدعم صحة الجلد من الداخل.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة

توجيه من التربية يخص امتحانات الصفوف الثلاثة الاولى
محليات
توجيه من التربية يخص امتحانات الصفوف الثلاثة الاولى
دوليات
البيت الأبيض: متفائلون إزاء التوصل إلى اتفاق مع إيران
دوليات
إسرائيل تدمر آخر جسر يربط جنوب لبنان ببقية البلاد
منوعات
زائر يقذف محيطات ماء من الفضاء
أمن
العثور على نفق خاص للارهابيين في العراق
دوليات
التحالف الدولي ينسحب بشكل كامل من قاعدة قسرك
