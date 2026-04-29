كيف تعتنين بشعرك بخطوات سهلة وفعالة؟

للنساء فقط

2026-04-29 | 05:07
كيف تعتنين بشعرك بخطوات سهلة وفعالة؟
المصدر:
فوشيا
25 شوهد

يلعب الشعر دورًا أساسيًا في إبراز جمال المرأة وجاذبيتها، مما يجعل العناية به جزءًا لا يتجزأ من روتينها اليومي. ولا يرتبط الحفاظ على صحته ونعومته بكثرة المنتجات، بل بفهم احتياجاته والعناية به بخطوات مدروسة تدعم حيويته من الجذور حتى الأطراف.

بناء روتين فعّال للعناية بالشعر لا يتطلّب تعقيداً، بل التزام بخطوات مناسبة تُحدث فرقًا حقيقيًّا مع الوقت. من خلال اختيارات صحيحة وتطبيق منتظم، يمكنكِ الحصول على شعر صحي وناعم بمظهر متجدّد بسهولة في المنزل.

1- اختيار الشامبو المناسب أساس صحة الشعر


تُعدّ الخطوة الأهم في روتين العناية بالشعر اختيار الشامبو المناسب لنوع فروة رأسك. احرصي على غسل شعرك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًّا فقط، باستخدام شامبو يتناسب مع طبيعة فروة الرأس، سواء كانت دهنية أو جافة أو متوازنة، مع التركيز على تنظيفها جيدًا للحفاظ على صحة الشعر من الجذور.

يمكنكِ اعتماد شامبو مرطّب يناسب مختلف أنواع الشعر ويمنحه التغذية التي يحتاجها، لكن تجنّبي الإفراط في الغسل أكثر من ثلاث مرات أسبوعيًّا، حتى لا يفقد زيوته الطبيعية ويتعرّض للجفاف.

2- بلسم مغذٍ يمنح الأطراف نعومة وانسيابية

بعد غسل شعرك بالشامبو المناسب، طبّقي بلسمًا مرطّبًا ومغذّيًا على الأطراف.

تسهم هذه الخطوة في تنعيم الشعر وفكّ التشابك والحفاظ على مظهره الصحي، وإهمالها قد يجعل الشعر يبدو جافًّا مهما استخدمتِ من منتجات أخرى. اتركي البلسم دقيقة أو دقيقتين، ثم مرّري المشط بلطف لتوزيعه بالتساوي؛ مما يساعد على امتصاصه بشكل أفضل قبل شطفه.

3- ماسك أسبوعي يعيد الحيوية واللمعان


لتغذية وترطيب شعرك بعمق، اعتمدي ماسكاً مغذّياً مرة واحدة أسبوعياً، فهذه الخطوة أساسية إذا كنتِ ترغبين في شعر صحي من الداخل والخارج. يعمل الماسك على التغلغل داخل الشعرة لإصلاح التلف واستعادة الترطيب وتحسين ملمس الشعر مع الوقت.

اختاري تركيبات تحتوي على الكيراتين أو البروتينات لتقوية الخصلات الضعيفة، إلى جانب مكوّنات مرطّبة، مثل الجلسرين، وزيوت طبيعية كالأرغان أو جوز الهند أو زبدة الشيا لتنعيم الشعر. طبّقي الماسك على شعر نظيف ورطب، واتركيه لمدة 10 إلى 20 دقيقة قبل شطفه جيداً.

4- سيروم واقٍ يحمي الشعر من حرارة التصفيف


احمي شعرك من حرارة التصفيف من خلال استخدام سيروم واقٍ قبل استعمال أدوات التصفيف الحرارية. فالحرارة العالية تؤثر مباشرة في بنية الشعرة، وقد تؤدي مع الوقت إلى جفافها وتقصفها. تساعد هذه الخطوة على تكوين طبقة خفيفة تحمي الشعر، وتقلّل تأثير الحرارة، كما تمنح الخصلات نعومة ولمعاناً.

وزّعي كمية صغيرة على الشعر الرطب أو الجاف، مع التركيز على الأطراف، ثم صفّفيه كالمعتاد.

عادات يومية بسيطة تحافظ على جمال شعرك
 لا تقتصر العناية بالشعر على استخدام المنتجات فقط، بل تعتمد أيضاً على عادات يومية بسيطة تُحدث فرقاً واضحاً مع الوقت. احرصي على تمشيط شعرك بلطف باستخدام مشط واسع أو فرشاة ناعمة، مع البدء من الأطراف وصولاً إلى الجذور، لتفادي التقصّف والحفاظ على نعومته، إلى جانب تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

حاولي تجنّب الإفراط في التصفيف، إذ إن الحرارة المتكرّرة وتسريحات الشعر المشدودة وكثرة استخدام المنتجات قد تضعف الشعر تدريجياً. وفي الأيام التي تبدو فيها الجذور دهنية أو بحاجة إلى الانتعاش، يمكنكِ استخدام الشامبو الجاف لإنعاش فروة الرأس ومنح الشعر كثافة من دون الحاجة إلى غسله. هذه الخطوات اليومية البسيطة تساعد على الحفاظ على شعر صحي ولامع لفترة أطول.

استئناف الرحلات الجوية في مطار الخميني بطهران
دوليات
استئناف الرحلات الجوية في مطار الخميني بطهران
كارثة من السماء.. برد بحجم كرة البيسبول يدمر سيارات ويقتل "إيمو"
دوليات
كارثة من السماء.. برد بحجم كرة البيسبول يدمر سيارات ويقتل "إيمو"
مصر تعلن العمل على تصدير الكهرباء الى العراق
محليات
مصر تعلن العمل على تصدير الكهرباء الى العراق
تركيا ترفض منح "إذن العبور" لطائرة الرئاسة الإسرائيلية
دوليات
تركيا ترفض منح "إذن العبور" لطائرة الرئاسة الإسرائيلية
إعلام عبري: الجيش المصري يشل الاتصالات الإسرائيلية في المستوطنات
دوليات
إعلام عبري: الجيش المصري يشل الاتصالات الإسرائيلية في المستوطنات
الحماية الاجتماعية تمنح المستفيدين 10 أيام لتحديث بياناتهم وتحذر من قطع الرواتب
محليات
الحماية الاجتماعية تمنح المستفيدين 10 أيام لتحديث بياناتهم وتحذر من قطع الرواتب
