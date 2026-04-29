كيف تعرفين أنكِ مصابة بالقولون العصبي؟

للنساء فقط

2026-04-29 | 08:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كيف تعرفين أنكِ مصابة بالقولون العصبي؟
المصدر:
فوشيا
126 شوهد

تُعد صحة القولون والجهاز الهضمي من الجوانب الأساسية في حياة المرأة، إذ إن اضطرابات الجهاز الهضمي قد تؤثر بشكل مباشر على نشاطها اليومي وجودة حياتها.

وتشير إحصاءات طبية، من بينها ما أورده Johns Hopkins Medicine، إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية، ويُعزى ذلك إلى عوامل هرمونية وفسيولوجية متعددة.

لذلك، فإن الفهم الدقيق لطبيعة هذه الاضطرابات، وطرق تشخيصها، والتمييز بين الأعراض المؤقتة والمزمنة، يساعد في التعامل مع الحالة بشكل أكثر فاعلية. كما أن الوعي بالأعراض التي تستدعي تدخلاً طبياً يعد خطوة مهمة للحفاظ على الصحة على المدى الطويل وتجنب أي مضاعفات محتملة.

ما هي متلازمة القولون العصبي (IBS)؟
تُعرف متلازمة القولون العصبي بأنها حالة شائعة تصيب الجهاز الهضمي، وتتميز بوجود ألم أو عدم ارتياح في البطن يرتبط بتغيرات في حركة الأمعاء، سواء بالإمساك أو الإسهال أو التناوب بينهما.

ويتم تشخيص هذه الحالة وفق معايير طبية حديثة تُعرف باسم "معايير روما 4" Rome IV criteria، والتي تعتمد على تقييم الأعراض ومدتها وتأثيرها على نمط الحياة.

أسباب انتشار القولون العصبي وكيف يؤثر على الجهاز الهضمي
ترتبط العديد من أعراض متلازمة القولون العصبي بفرط حساسية الأعصاب الموجودة في جدار الجهاز الهضمي، وهي أعصاب منفصلة عن تلك المرتبطة بالنخاع الشوكي والدماغ.

وفي بعض الحالات، قد ينشأ القولون العصبي نتيجة اضطراب في طريقة تواصل أعصاب الأمعاء مع الدماغ، أو كيفية معالجة الدماغ لهذه الإشارات، مما يؤدي إلى ظهور الأعراض بشكل متكرر أو مزمن.

وتُعد متلازمة القولون العصبي من الاضطرابات الشائعة، حيث تصل نسبة الإصابة بها إلى نحو 15% من السكان في الولايات المتحدة كمثال على مدى انتشارها.

عادةً ما تظهر الأعراض الأولى لدى معظم المصابين قبل سن الأربعين، وقد يلاحظ العديد منهم أن بداية الأعراض كانت في مرحلة الطفولة أو خلال فترة الشباب.

كما تشير بعض الدراسات إلى وجود عامل وراثي، إذ يُبلغ عدد من المرضى عن وجود أفراد آخرين في العائلة يعانون من الأعراض نفسها، مما يعزز احتمالية وجود استعداد جيني للإصابة.

وفي حالات أقل شيوعاً، قد تتطور الأعراض بعد الإصابة بعدوى معوية شديدة، وهو ما يُعرف باسم "القولون العصبي ما بعد العدوى".

ومن المهم التمييز بين القولون العصبي (IBS) والتهاب الأمعاء (IBD)، رغم تشابه الأسماء، إلا أن كل منهما حالة طبية مختلفة تماماً من حيث الأسباب وطبيعة المرض.

أنواع متلازمة القولون العصبي عند النساء
تنقسم متلازمة القولون العصبي (IBS) إلى أربع فئات فرعية رئيسية، ويُعد كل نوع منها شائعاً بدرجات متقاربة من الانتشار، ويختلف بحسب طبيعة الأعراض التي تعاني منها المريضة.

IBS-D: يسيطر عليه الإسهال مع الشعور بعدم الارتياح في البطن.
IBS-C: يسيطر عليه الإمساك المصحوب بعدم الارتياح في البطن.
IBS-M (المختلط): تناوب بين الإسهال والإمساك مع أعراض بطنية مستمرة.
IBS-U: نمط غير محدد، حيث تكون الأعراض متغيرة وغير ثابتة بين الإسهال والإمساك.

أعراض متلازمة القولون العصبي عند النساء
تُعد آلام أو عدم الارتياح في البطن المرتبطة بتغيرات في حركة الأمعاء العرض الرئيسي لمتلازمة القولون العصبي لدى النساء، إلا أن طبيعة هذا الشعور قد تختلف من امرأة لأخرى، وتشمل عدة صور مختلفة.

الأعراض الرئيسية:
- ألم حاد في البطن.
- تشنجات معوية.
- انتفاخ وامتلاء في البطن.
- شعور بالتمدد أو الضغط، وأحياناً إحساس بالحرقان.
- اضطراب في حركة الأمعاء بين الإمساك والإسهال.
- زيادة الشعور بالتوتر العاطفي.

أعراض أخرى لمتلازمة القولون العصبي عند النساء:
- مخاط في البراز.
- رغبة ملحّة ومفاجئة في التبرز
- الشعور بعدم الإفراغ الكامل للأمعاء.

أعراض غير مرتبطة بالأمعاء، منها:
- الصداع النصفي.
- اضطرابات النوم.
- القلق أو الاكتئاب.
- آلام العضلات الليفية (الفيبروميالجيا).
- آلام الحوض المزمنة.

تختلف شدة أعراض القولون العصبي من امرأة لأخرى؛ فبعض الحالات تستطيع التعايش معها وممارسة حياتها بشكل طبيعي، بينما قد تعاني حالات أخرى من تأثير واضح يعيق أداء الأنشطة اليومية مثل العمل أو الالتزامات الاجتماعية.

غالباً ما يرتبط التوتر النفسي بظهور أعراض القولون العصبي أو تفاقمها، وقد تتحسن الحالة عند زوال الضغط النفسي. وفي المقابل، قد يعاني بعض المرضى من نوبات مفاجئة من دون محفز واضح، أو فترات من الأعراض تتبعها فترات طويلة من الهدوء النسبي.

تشخيص القولون العصبي لدى النساء
يعتمد تشخيص متلازمة القولون العصبي لدى النساء بشكل أساسي على الأعراض والتاريخ الطبي للمريضة، وليس على فحوصات مخبرية محددة.

حتى الآن، لا توجد اختبارات معملية أو تصويرية قادرة على تأكيد الإصابة بالقولون العصبي بشكل مباشر، إلا أن طبيب الجهاز الهضمي المتمرس يستطيع التمييز بين الأعراض النموذجية للقولون العصبي وبين أعراض أمراض أخرى قد تتشابه معها، مما يستدعي إجراء تقييم أوسع.

ويبدأ تشخيص القولون العصبي بفحص بدني شامل ووصف للأعراض والتاريخ الطبي. وخلال التقييم، يتم البحث عن ما يُعرف بـ "العلامات الحمراء" التي قد تشير إلى وجود حالة طبية أخرى غير القولون العصبي.

العلامات الحمراء التي تستدعي فحوصات إضافية:
- ظهور الأعراض لأول مرة بعد سن 50.
- فقدان وزن غير مبرر.
- فقر الدم (نقص الحديد).
- وجود نزيف في الجهاز الهضمي.
- ألم أو أعراض توقظ من النوم ليلاً.

في حال وجود أي من هذه العلامات، يتم اللجوء إلى فحوصات إضافية أكثر دقة لاستبعاد أمراض أخرى وتحديد السبب الحقيقي للأعراض.

متى يجب مراجعة الطبيب؟
إذا ظهرت أعراض القولون العصبي مصحوبة بأي من العلامات التحذيرية السابقة، فمن المهم إجراء تقييم طبي شامل، إذ قد يتطلب الأمر استقصاءات إضافية حسب الحالة.

تتطلب إدارة صحة الجهاز الهضمي والقولون لدى النساء تحقيق توازن دقيق بين مراقبة الأعراض بشكل مستمر، والتعامل الواعي مع الضغوط النفسية والتوتر. كما أن الاستشارة الطبية المبكرة عند ظهور العلامات التحذيرية تلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على سلامة القولون، والحد من المضاعفات المحتملة، واستعادة جودة الحياة بشكل أفضل.

