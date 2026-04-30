تمارين منزلية فعالة لشد البطن وحرق الدهون لدى النساء (جدول)

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق يدعو من مجلس الأمن لتفعيل الحوار بين الدول المشاطئة للخليج
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تمارين منزلية فعالة لشد البطن وحرق الدهون لدى النساء (جدول)

للنساء فقط

2026-04-30 | 08:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تمارين منزلية فعالة لشد البطن وحرق الدهون لدى النساء (جدول)
قد تعتقد بعض النساء أن دهون البطن والخواصر تقتصر على الناحية الجمالية فقط، لكن الحقيقة أن تراكم الدهون الزائدة في هذه المنطقة يعرض حياة المرأة للخطر، إذ يزيد من إمكانية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني.

لذلك، من الضروري التخلص من دهون البطن والخصر بسرعة، من خلال ممارسة تمارين هوائية بسيطة يمكن أداؤها بسهولة في المنزل، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي يساهم في حرق الدهون الزائدة، والذي يعتبر العامل الأهم لتحقيق النتائج.

ومن المهم أن نوضح أن تقليل الدهون في منطقة محددة لا يمكن أن يتم من خلال تمرين تلك المنطقة فقط. فتمارين البطن تقوي العضلات لكنها لن تقلل بشكل ملحوظ من الدهون المتراكمة عليها.

لذا، فالطريقة الوحيدة للتخلص من دهون البطن هي حرق الدهون بشكل عام من الجسم، من خلال ممارسة تمارين البطن الفعالة للنساء وتناول طعام صحي مع تقليل السعرات الحرارية يوميا لتحقيق ما يُسمى "عجز السعرات الحرارية".

تمارين التخلص من دهون البطن للنساء بالمنزل
أفضل تمارين إزالة الكرش للنساء يجب أن تجمع بين الأشكال التي تعمل على تقوية عضلات الجذع، والأخرى التي تعمل على حرق السعرات الحرارية عالية الكثافة.

ومن أبرز أمثلة تمارين البطن للنساء البلانك، تمارين الدراجة، تمارين تسلق الجبال، تمارين الالتواء الروسي، ويفضل عدم تجاهل المزيج بين تمارين HIIT، وتمارين القوة، والنشاط الهوائي المعتدل والمنتظم كالمشي السريع، باعتبارها تمارين شد البطن الأكثر فعالية.

وقدم موقع Equilibrium مجموعة من أفضل التمارين لحرق دهون البطن، التي تتميز بسهولة تطبيقها في المنزل ودون معدات أو أدوات رياضية.

- البلانك (Plank)
يُعدّ تمرين البلانك ممتازًا لتقوية عضلات البطن، مما يُساعد على تقليل دهون البطن، كما أنه يُفعّل جميع عضلات الجسم، وخاصة عضلات البطن والظهر والكتفين.

كيفية أداء التمرين: اتخذي وضعية تمرين الضغط، وحافظي على استقامة جسمك، وثبّتي الوضعية لأطول فترة ممكنة.

- الدراجة الهوائية (Bicycle Crunches)
يستهدف تمرين الدراجة الهوائية عضلات البطن المستقيمة والجانبية، مما يجعله من أفضل التمارين لتقليل دهون البطن.

كيفية أداء التمرين: استلقي على ظهرك، واثني ركبتيك نحو صدرك، وحرّكي مرفقيك بالتناوب مع ركبتك المقابلة بحركة تشبه ركوب الدراجة.

- متسلق الجبال (Mountain Climbers)
يُعدّ تمرين متسلق الجبال رائعًا لزيادة معدل ضربات القلب وحرق دهون البطن، فهو يجمع بين تمارين الكارديو وتمارين تقوية عضلات البطن، مما يجعله فعالًا جدًا في إنقاص الوزن.

كيفية القيام بذلك: ابدأي بوضعية البلانك، ثم اثني ركبتيك بالتناوب نحو صدرك كما لو كنت تجري في مكانك.

- الالتواء الروسي (Russian Twists)
يعد "الالتواء الروسي" من أهم تمارين تنحيف الخصر، إذ يستهدف عضلات البطن الجانبية ويساعد على شدّ الخصر، كما أنه فعال في حرق السعرات الحرارية وتقوية عضلات الجذع.

كيفية القيام بذلك: اجلسي على الأرض مع ثني ركبتيك، وانحني للخلف قليلاً، ثم لفّي جذعك من جانب إلى آخر مع حمل وزن أو تشبيك يديك.

- رفع الساقين (Leg Raises)
يُعدّ تمرين رفع الساقين فعالاً في تقوية عضلات أسفل البطن، والتي غالباً ما تكون الأصعب في الشدّ.

كيفية القيام بذلك: استلقي على ظهرك، وارفعي ساقيك نحو السقف، ثم أنزليهما ببطء دون أن تلامسا الأرض.

- التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)
يُعدّ HIIT من أفضل الطرق لحرق الدهون بسرعة، إذ يتضمن فترات قصيرة من التمارين المكثفة تليها فترات راحة قصيرة، ما يعزز عملية الأيض، ويساعد على حرق السعرات الحرارية لفترة طويلة بعد انتهائك من التمرين.

- بيربي (Burpees)
بيربي هو تمرين لكامل الجسم كونه يجمع بين القرفصاء والضغط والقفز، ويساعد على تحسين اللياقة القلبية الوعائية، ويتميز بقدرته على حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

- بلانك جانبي (Side Plank)
"اللوح الجانبي" من تمارين الخصر المهمة للغاية، إذ يساعد على تقوية عضلات البطن، خاصةً عضلات البطن الجانبية. لذا، فهو تمرين رائع لشدّ الخصر.

كيفية القيام به: استلقي على جانبك، وارفعي وركيك، وثبّتي الوضعية، مع دعم جسمك بذراع واحدة.

- ركلات الفراشة (Flutter Kicks)
ركلات الفراشة مثالية لاستهداف منطقة أسفل البطن، فهي تساعد على بناء قوة العضلات وتحسين قوة عضلات البطن.

كيفية القيام به: استلقي على ظهرك، ارفعي ساقيك قليلاً عن الأرض، ثم اركلي قدميك بالتناوب لأعلى ولأسفل.

- القفزات المتناوبة (Jumping Jacks)
تمرين رائع للقلب والأوعية الدموية، كما أنه يستهدف دهون البطن، إذ يزيد هذا التمرين من معدل ضربات القلب ويساعد على حرق السعرات الحرارية بسرعة.

ينصح الخبراء النساء بأداء تمارين البطن من 20 إلى 30 دقيقة يوميا، لكن قد يصعب على البعض إعداد جدول تمارين يومي للتخلص من الكرش والخصر. لذا، إليك جدول تمارين أسبوعي بسيط ومتنوّع يستهدف حرق دهون البطن بشكل صحي وفعّال، كما يلي:


أفضل وقت لممارسة تمارين البطن للنساء
إذا كنت من هواة ممارسة الرياضة النسائية في المنزل، وتهتمين بأفضل وقت لأداء تمارين البطن والخصر بهدف حرق الدهون، فمن المهم معرفة أنه لا يوجد وقت جيد وآخر سيء للرياضة عموما.

ووفقا لموقع Loseit فإن أفضل وقت لتمرين عضلات البطن للنساء هو الوقت الذي يمكنك الالتزام به بانتظام. لكن إذا كان لديك مرونة في جدول تمارينك، فقد يكون هناك سبب وجيه لممارسة تمرين عضلات البطن في منتصف اليوم بداية من بعد الظهيرة.

وشرح: فكّري في تأجيل تمرين عضلات البطن إلى فترة ما بعد الظهر أو بداية المساء، لأن خطر الإصابة بآلام الظهر قد يكون أعلى إذا مارست تمارين مكثفة في الصباح الباكر. إضافة إلى ذلك، سيكون التمرين بعد الظهر أكثر فعالية في الحفاظ على ساعتك البيولوجية الصحية من ممارسته قبل النوم مباشرة.

بينما رأى موقع Bubsnaturals أن الفترة المثالية لتمارين عضلات البطن للنساء ما بعد الظهر، تحديدا تقع بين الساعة الثانية والسادسة مساءً، لأسباب فسيولوجية عديدة، أبرزها:

أولًا، تصل درجة حرارة الجسم الداخلية إلى ذروتها خلال هذه الفترة، وتؤدي درجة الحرارة الداخلية المرتفعة إلى زيادة مرونة العضلات وسرعة نقل الإشارات العصبية، مما يُحسّن التناسق العام وقوة الأداء.

ثانيا، بحلول فترة ما بعد الظهر، يكون العمود الفقري قد أتيح له عدة ساعات ليستقر. ينضغط السائل الزائد في الفقرات بشكل طبيعي، مما يقلل من خطر الإصابة أثناء تمارين البطن الأكثر تعقيدًا أو كثافة. لذا، هذا هو الوقت الأمثل لإضافة حركات ديناميكية مثل تمارين الدراجة، ورفع الساقين أثناء التعلق، أو تمارين الالتواء الروسي.

ثالثا: ما بعد الظهر هي فترة يشعر فيها الكثيرون بانخفاض في صفاء الذهن والطاقة. بدلًا من تناول وجبة خفيفة سكرية، يمكن أن تكون تمارين تقوية عضلات البطن السريعة بمثابة منشط طبيعي.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة

تمارين رياضة

تمارين للنساء

تمارين النساء

كرش

خواصر

دهون

دهون عنيدة

معدة

دهون البطن

البطن

بطن

تمارين منزلية

رياضة

رياضة منزلية

نساء

الجمالي

الرياض

لو كنت

لامسا

السري

فراشة

تجاهل

اللي

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.