ما هي صفات المرأة السرطان في الحب؟

مواليد السرطان لطفاء ومحبون وبحاجة الى الحبّ. ولكن خجلهم يمنعهم غالباً من التعبير عن مشاعرهم. لا يرغبون في المنافسة في الشؤون العاطفية ويخافون من القيام بالخطوة الأولى لأنهم شدائد الاحساس.



يحلم مواليد السرطان بعالم رائع تسود فيه سلسلة من الحبّ البريء والصافي. فهم صبورون وعناد ومنتظرون لنيل حبّ من قبل من يرغبون.

إنهم رومانسيّون الى أقصى درجة، ويحتاجون الى الحبّ والاعجاب والرغبة، ويطالبون بحبّ مطلق ومن دون تحفّظ، ويعطون ذواتهم من خلاله بشغف كبير وعدم الخوف من الخيانة.

العلاقة بين المرأة السرطان والرجل الحمل



يعجب الحمل بأنوثة المرأة السرطان، ولطفها وإحساسها ، ولكن يجب ألاّ يعتبر هذه الصفات ضعفاً لأنه سيكتشف، إن كان قليل الحذر، عنادها. كما يدهش الحمل من قدرة المرأة السرطان، فهو رجل قليل الصبر، وبتفاؤله يواجه الصعوبات من جرّاء خوف وحنين السرطان اللذين لا يفهمهما بسهولة.

لذا عليه ان يكون لطيفاً وحنوناً لطمأنتها، وانه يفرح بلعب دور الحامي والرجل القوي رغم مواجهته بعض الظروف الغامضة.

يعيد الحمل الثقة الى السرطان فيجدان التوازن الصحيح في حياتهما الزوجية. وقد يكون المال عقبة أمامهما لأنهما يريدانه على السواء، فالرجل الحمل يريده لينفقه بينما المرأة السرطان لتدّخره وتؤمن ضمانة اقتصادية دائمة.