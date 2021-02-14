في عيد الحب... تعرفوا الى صفات برج الاسد عاطفيًّا

صفات حبّ الأسد هي تماماً مثل صفات حياته الخاصة: صريح، كريم، ومدافع عن الآخرين. لكن مشكلته الأساسيّة أنّه يعتبر نفسه الشخص الأكثر أهميّة. لا يتجاهل شريكه ولكنّه لا يعطيه دائماً بقدر ما يتطلب هو لنفسه. تعرفوا الى صفات مواليد هذا البرج، بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي.







المرأة الاسد والرجل الحمل بشكل عام للأسد مفهوم خاص للأمور، فهو ينتظر الكثير من الشخص الذي يحبّه ويخشى أن يخيب أمله. هو شخص متملّك وغيور جدّاً، ولكنه في المقابل يظهر وفيّاً جداً وذلك بسبب استقامته وشرفه والمثال الأعلى الذي يعتبر نفسه فيه. هذه الصفات تمنعه من الخوض في مغامرات جانبيّة ، عاطفيّة ومختلفة، لأنه يعتبرها مذلّة.

المرأة الاسد واثقة بنفسها ، متكبرّة ، متغطرسة ومتعجرفة في بعض الأحيان. تحبّ أن تكون ملفتة للأنظار ومستقطبة إهتمام الآخرين. لكنها في المقابل، تعرف كيف تكون كريمة، عاطفية وحتى مطيعة وليّنة أمام الشخص الذي يعرف كيف يظهر لها إعجابه.

أما الرجل الحمل فهو أيضاً شخص يريد أن يكون ملفتاً للأنظار، ويعرف كيف يقدّر صفات شريكته ويدرك سريعاً أن هكذا إمرأة مميّزة لا تستطيع إلاّ أن تقدّره.

كلا البرجين غيورين، لكن الحمل هو من دون أي شك أكثر غيرة. ولحسن الحظ، فهو كثير الكرم ويستطيع أن يبدو بمظهر المنتبّه دائماً لشريكته ومتطلّباتها.

بشكل عام الرجل الحمل والمرأة الأسد يشكلان زوجين متماسكين، يجمعهما الذكاء ، ويتواطأ كل واحد مع الآخر، وإنما كل واحد منهما ينجذب الى الآخر ويحترمه.

إجتماع هذين البرجين الناريين إيجابي ما دام أي من الزوجين لا يحاول السيطرة على الآخر.