هذا الأسبوع… أجواء ضاغطة لمواليد هذه الأبراج!

هذا الاسبوع سيسجل كسوفا للشمس مولدا اجواء ضاغطة على بعض الابراج. وفي التالي نستعرض اليكم أبرز الاحداث الفلكية وتحركات الكواكب والقمر في الابراج، بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي.

يسجل هذا الاسبوع وتحديدا بتاريخ 10 حزيران يونيو كسوفا للشمس في برج الجوزاء الهوائي الذي يولد اجواء ضاغطة على الصعيد العام ويفرض على مواليد الجوزاء والعذراء والقوس والحوت التحفظ والحذز والانتباه، ما قد يجعلهم مضطرين الى اعادة النظر ببعض الانجازات والى الاهتمام بصحتهم والتكيف مع تغييرات قد تحصل في المجال الذي يعملون فيه، وذلك لغاية 20 حزيران على اقل تقدير.

تحركات الكواكب مليئة بالاحداث المهمة والتي تحمل معها الوعود والفرص والحظ الكبير للكثيرين من مواليد الابراج المائية، بالاضافة الى وجود المشتري في الحوت المائي، ما يعني تاثيرات استثنائية نوعية واوقات ثمينة وقدرات هائلة ومواكبة الاحداث بمهارة وذكاء.

كذلك ان وجود الزهرة في برج السرطان حدث مهم يحسن الظروف العائلية والعاطفية لكل من مواليد السرطان والعقرب والحوت والعذراء والقوس، فتكتسب الحياة العائلية لهذه المواليد حلة جديدة وتشعر بحرية التحرك، فتستعيد سيطرتها على الامور وتلتقط الفرص المالية والشهرة التي تتوفر وتفرح بنجاح او خطوبة او زواج لاحد افراد العائلة او احد الاقارب. للعازب قد يحمل لك كوكب الزهرة مغامرات عاطفية كثيرة وتقرر الارتباط الرسمي.

تحركات القمر

يوم السبت سيصادف بداية جولة على تنقلات القمر. القمر في الحمل بين الاحد والثلاثاء.

القمر في الثور الترابي يفتح امام مواليد الابراج الترابية ابواب النجاح والتفوق والمغامرات والمفاجآت والاحداث المهمة. فترة واعدة يومي الاربعاء والخميس ينتقل القمر الجديد الى برج الجوزاء الهوائي ما يعني نجاح وتقدم ووعود وقواسم مشتركة جديدة، وتطورات مهمة وحب صاخب لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو. لينتقل القمر في عطلة الاسبوع الى برج السرطان المائي فترتاح كل من مواليد السرطان والعقرب والحوت للاجواء الايجابية التي سوف ترافقهم.

تحركات الكواكب

بالنسبة الى تحركات الكواكب، الشمس وعطارد في الجوزاء ما يعني قدرة لافتة وذكية على التصرف في هذه المرحلة المناسبة لتكثيف لقاءاتك واطلالتك، فلا تختف عن الانظار.

المشتري في الحوت وزحل متراجعا في الدلو. بلوتون في الجدي الترابي… يتحدثان عن حظوظ وارتياح ما يسهل على مواليد الابراج الترابية المسؤوليات.

الزهرة والمريخ في السرطان يحملان تطورا في العلاقات العاطفية العائلية والاجتماعية لمواليد الابراج المائية السرطان والعقرب والحوت.

اورانوس في الثور، يجعل الاجواء ثقيلة خاصة لدى مواليد العشرية الثانية من الثور.