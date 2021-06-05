شخصية المرأة الجوزاء متناقضة… تعرف اليها مع جاكلين عقيقي!

بداخل امرأة برج الجوزاء العديد من الشخصيات المتناقضة، فتجدها تتحدث بسهولة في أمور السياسية، والدين، والسفر ثم تتنقل سريعاً إلى الحديث عن أخبار المشاهير والشائعات التى تدور حولهم.إنها فضولية وتحب التحدث وتعتبره وسيلة لمعرفة الكثير من المعلومات، فهي تظهر كما هي على طبيعتها حتى وإن كان هذا يزعج من حولها ولا تعتذر عن ذلك.مولودة الجوزاء سريعة الإنجاز، وذكية، ومتكلمة، تتمتع بسرعة بديهية عالية، وذات شخصية جامحة وجريئة لا يمكن توقع تصرفاتها.