نجاح وتقدم لمواليد الابراج الهوائية... ابرز الاحداث الفلكية لهذا الاسبوع!

اهم الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع والحدث الابرز هو انتقال الشمس من برج السرطان المائي الى برج الاسد الناري، اعتبارا من تاريخ 22 تموز يوليو، لتبدأ مرحلة نارية استثنائية تصب في مصلحة مواليد الحمل والاسد والقوس، فتكون سنة مهمة جدا، سنة الحظوظ الكبرى لمواليد الاسد. التفاصيل في ما يلي بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي.

يقف القدر إلى جانب مولود الاسد لكي يقوم بأعماله بنجاح، وتنهال عليه الوعود الكثيرة التي تدعم خطواته، وتبشره بمرحلة مثمرة يبني فيها مشاريعه خلالها على أسس ثابتة. الحظ الجيد سيواكب خطوات الاسد ويسهل له تحقيق الأحلام. وقد يتولى منصبًا إداريًا أو قياديًا، أو يعهد إليه القيام بعمل جديد فيمارسه بقدرات وبكفاية عالية وبقدرة على التكيف مع كل مستجد. يحالِفه القدر لكي يمارس أعماله بنجاح .

كذلك لا تزال مواليد الابراج المائية تنعم باوقات ايجابية ناجحة وداعمة بالفرص المهنية والمشاريع الكبيرة والاستثمارات، مع وجود المشتري كوكب الحظ في برج الحوت المائي.

كما سوف نشهد هذا الاسبوع وجود كوكب عطارد متقدما في برج الجوزاء وذلك لغاية آخر الشهر ما يعني نجاح وتقدم لمواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو في كل ما يتعلق بالاوراق الشخصية والملفات القانوية والتنقلات الاسفار وحتى دراسيا تتوضح الامور امام الطلاب وتخف التشنجات والحيرة وفترة الترقب.

فتكون مرحلة القرارات والخطوات النهائية للوصول إلى الرضا الشخصي. كذلك يسهل الحصول على مشاريع عمل جديدة ونتائج افضل دراسيا ومهنيا ومن المحتمل أن تقوم بتغيير مركزك داخل الشركة نفسها أو التوقيع على عقد جديد مع شركة أهم أو أكثر إشراقاً. هنالك فرص عمل جديدة تتزامن معها رغبتك بتعزيز كفاءاتك.

كذلك يسجل هذا الاسبوع انتقال كوكب الزهرة كوكب الحب من برج الاسد الناري الى برج العذراء الترابي اعتبارا من تاريخ 22 فهو يحمل معه جرعات كبيرة من الحماية والإستقرار والإزدهار لكل من مواليد الثور العذراء والجدي، حاملا المزيد والمزيد من الانفراجات والحظوظ والدعم الربح والتفوق والبدايات الجديدة في العمل وفي الحياة الروتينية. كما يشير الى شراء بيت جديد او انتقال الى عمل جديد او ولادة طفل جديد في العائلة. حظوظ كبيرة وتفاؤل وارتياح ونجاح وتقدم وربح ومكاسب..

كذلك سوف يسجل الفلك يوم السبت، القمر في الميزان في مربع فلكي مع الشمس من السرطان. الاحد والاثنين القمر في العقرب ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من برج السرطان، ما يعني الكثير من الربح والانتصار بانتظار كل من مواليد السرطان العقرب والحوت. كما يسجل يومي الثلاثاء والاربعاء انتقال القمر الى القوس ما يعني تاثيرات ايجابية لمواليد الحمل والاسد والقوس فتحقق تقدما اداريا او قانونيا. حظ سعيد وكاريزما ونجاح واخبار جيدة عن دعوى قضائية او اوراق او معاملات او قضايا ضريبية... لينتقل القمر يومي الخميس والجمعة الى برج الجدي فتنعم مواليد الابراج الترابية الثور والعذراء والجدي بالارتياح والحماس.

اما تنقلات الكواكب تكون على الشكل التالي: الشمس في اخر درجات برج السرطان فتشعر مواليد الابراج المائية بالتحرر وبالطريق امامهم مفتوحة، كما تحقق اهداف كثيرة او تسمع اخبار مفرحة. الزهرة في الاسد لغاية تاريخ 22 ما يجعل مواليد الابراج النارية تعيش ظروف عاطفة جياشة، وقصة أسطورية، وحباً لا مثيل له.



المريخ في الاسد يسبب بالتعب والحوادث لمواليد الثور والعقرب والدلو. عطارد متقدما في الجوزاء ما يجعل مواليد الابراج الهوائية تنطلق وتفاوض بشأن بعض المكتسبات. اورانوس في الثور يسبب بالتراجع المعنوي والمشاكل لمواليد العشرية الثانية من برج الثور. زحل متراجعا في الدلو والمشتري متقدما في الحوت .