Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
تركيا تعلن انتهاء العمل بتأشيرة كانت تمنح للعراقيين لأسباب صحية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

نجاح وتقدم لمواليد الابراج الهوائية... ابرز الاحداث الفلكية لهذا الاسبوع!

أخبار الأبراج

2021-07-16 | 05:00
نجاح وتقدم لمواليد الابراج الهوائية... ابرز الاحداث الفلكية لهذا الاسبوع!
المصدر:
السومرية
306 مشاهدة

اهم الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع والحدث الابرز هو انتقال الشمس من برج السرطان المائي الى برج الاسد الناري، اعتبارا من تاريخ 22 تموز يوليو، لتبدأ مرحلة نارية استثنائية تصب في مصلحة مواليد الحمل والاسد والقوس، فتكون سنة مهمة جدا، سنة الحظوظ الكبرى لمواليد الاسد. التفاصيل في ما يلي بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي.

يقف القدر إلى جانب مولود الاسد لكي يقوم بأعماله بنجاح، وتنهال عليه الوعود الكثيرة التي تدعم خطواته، وتبشره بمرحلة مثمرة يبني فيها مشاريعه خلالها على أسس ثابتة. الحظ الجيد سيواكب خطوات الاسد ويسهل له تحقيق الأحلام. وقد يتولى منصبًا إداريًا أو قياديًا، أو يعهد إليه القيام بعمل جديد فيمارسه بقدرات وبكفاية عالية وبقدرة على التكيف مع كل مستجد. يحالِفه القدر لكي يمارس أعماله بنجاح .
كذلك لا تزال مواليد الابراج المائية تنعم باوقات ايجابية ناجحة وداعمة بالفرص المهنية والمشاريع الكبيرة والاستثمارات، مع وجود المشتري كوكب الحظ في برج الحوت المائي.
كما سوف نشهد هذا الاسبوع وجود كوكب عطارد متقدما في برج الجوزاء وذلك لغاية آخر الشهر ما يعني نجاح وتقدم لمواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو في كل ما يتعلق بالاوراق الشخصية والملفات القانوية والتنقلات الاسفار وحتى دراسيا تتوضح الامور امام الطلاب وتخف التشنجات والحيرة وفترة الترقب.
فتكون مرحلة القرارات والخطوات النهائية للوصول إلى الرضا الشخصي. كذلك يسهل الحصول على مشاريع عمل جديدة ونتائج افضل دراسيا ومهنيا ومن المحتمل أن تقوم بتغيير مركزك داخل الشركة نفسها أو التوقيع على عقد جديد مع شركة أهم أو أكثر إشراقاً. هنالك فرص عمل جديدة تتزامن معها رغبتك بتعزيز كفاءاتك.
كذلك يسجل هذا الاسبوع انتقال كوكب الزهرة كوكب الحب من برج الاسد الناري الى برج العذراء الترابي اعتبارا من تاريخ 22 فهو يحمل معه جرعات كبيرة من الحماية والإستقرار والإزدهار لكل من مواليد الثور العذراء والجدي، حاملا المزيد والمزيد من الانفراجات والحظوظ والدعم الربح والتفوق والبدايات الجديدة في العمل وفي الحياة الروتينية. كما يشير الى شراء بيت جديد او انتقال الى عمل جديد او ولادة طفل جديد في العائلة. حظوظ كبيرة وتفاؤل وارتياح ونجاح وتقدم وربح ومكاسب..
كذلك سوف يسجل الفلك يوم السبت، القمر في الميزان في مربع فلكي مع الشمس من السرطان. الاحد والاثنين القمر في العقرب ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من برج السرطان، ما يعني الكثير من الربح والانتصار بانتظار كل من مواليد السرطان العقرب والحوت. كما يسجل يومي الثلاثاء والاربعاء انتقال القمر الى القوس ما يعني تاثيرات ايجابية لمواليد الحمل والاسد والقوس فتحقق تقدما اداريا او قانونيا. حظ سعيد وكاريزما ونجاح واخبار جيدة عن دعوى قضائية او اوراق او معاملات او قضايا ضريبية... لينتقل القمر يومي الخميس والجمعة الى برج الجدي فتنعم مواليد الابراج الترابية الثور والعذراء والجدي بالارتياح والحماس.
 
اما تنقلات الكواكب تكون على الشكل التالي: الشمس في اخر درجات برج السرطان فتشعر مواليد الابراج المائية بالتحرر وبالطريق امامهم مفتوحة، كما تحقق اهداف كثيرة او تسمع اخبار مفرحة. الزهرة في الاسد لغاية تاريخ 22 ما يجعل مواليد الابراج النارية تعيش ظروف عاطفة جياشة، وقصة أسطورية، وحباً لا مثيل له.

المريخ في الاسد يسبب بالتعب والحوادث لمواليد الثور والعقرب والدلو. عطارد متقدما في الجوزاء ما يجعل مواليد الابراج الهوائية تنطلق وتفاوض بشأن بعض المكتسبات. اورانوس في الثور يسبب بالتراجع المعنوي والمشاكل لمواليد العشرية الثانية من برج الثور. زحل متراجعا في الدلو والمشتري متقدما في الحوت .

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن لمشاهدة آخر حلقات أسرار الفلك أنقر هنا

خاص السومرية

أخبار الأبراج

علم وعالم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:17 | 2021-07-16 06:17
06:08 | 2021-07-16 06:08
05:56 | 2021-07-16 05:56
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
أمانة مجلس الوزراء تحدد عطلة عيد الأضحى
30.5%
11:12 | 2021-07-15
أمانة مجلس الوزراء تحدد عطلة عيد الأضحى
11:12 | 2021-07-15
فنانة لبنانية تصدم الجمهور وتعلن عن حملها دون زواج
23.14%
06:36 | 2021-07-14
فنانة لبنانية تصدم الجمهور وتعلن عن حملها دون زواج
06:36 | 2021-07-14
بالوثائق.. استخبارات ذي قار تكشف تفاصيل &quot;مثيرة&quot; حول فاجعة الناصرية
12.64%
08:15 | 2021-07-14
بالوثائق.. استخبارات ذي قار تكشف تفاصيل "مثيرة" حول فاجعة الناصرية
08:15 | 2021-07-14
المفوضية ترد على دعوة الصدر بالانسحاب من الانتخابات
12.21%
05:56 | 2021-07-15
المفوضية ترد على دعوة الصدر بالانسحاب من الانتخابات
05:56 | 2021-07-15
العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات بجائحة كورونا
11.55%
08:58 | 2021-07-14
العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات بجائحة كورونا
08:58 | 2021-07-14
الصحة تصدر بياناً &quot;غاضباً&quot; وتهدد بالحظر الشامل
9.95%
10:54 | 2021-07-14
الصحة تصدر بياناً "غاضباً" وتهدد بالحظر الشامل
10:54 | 2021-07-14
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.