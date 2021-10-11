ما هي مواصفات مولود برج الميزان؟ التفاصيل مع عالمة الفلك جاكلين عقيقي

يمتاز مولود برج الميزان بأنّه بسيط ومتواضع، ومتزن، ونادراً ما يلجأ للبُكاء كبقيّة الأطفال. يحتاج للتواجد في منزل وبيئة عائليّة دافئة؛ حتى يستطيع الاسترخاء والهروب من المصاعب لها. تعرفوا الى ابرز مواصفات مولود برج الميزان بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي.

يمتلك القليل من الجرأة والقوّة، مما يجعله يشعر بالإرهاق والتعب كثيراً، ولكنه لا يشتكي كثيراً ولا يطلب الكثير من الاهتمام.

يمتلك حدس جيد، بالإضافة إلى كونه بديهي. يحب التحدث بوضوح مع الآخرين. ويُحب تقديم المساعدة للآخرين.

يأخذ وقتاً طويلاً في تخطّي الأذى النفسي الذي قد يتعرّض له. يُمكن أن يكون كسولاً واتكالياً ما لم يقم الأهل بجعله يتحمّل المسؤولية، وتعويده على الاستقلالية. يستطيع تملّق أهله والتأثير بهم، ولكنّه ليس بارعاً في الكذب وسيعترف بسرعة في حال كذب بشيء ما.