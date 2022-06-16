إلى مواليد هذه الأبراج: ابتعدوا عن المشاكل والخلافات!

قبل الغوص في تفاصيل هذا الأسبوع، لا بدّ من الإشارة إلى أنفصل الصّيف يبدأ فلكيّاً عند وقوع الانقلاب الصيفيّ، ويحدث هذا في النّصف الشماليّ من الكرة الأرضيّة مع نهاية يوم 21 أو 22 من شهر حزيران، وينتهي مع يوم 22 أو 23 من شهر أيلول.يشكّل انتقال الشمس من الجوزاء الى برج السرطان الحدث الأبرز هذا الأسبوع خصوصًا أنها تنضم الى عطارد والزهرة.فتتحسن حركة الكواكب باتجاه مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت فينعم الفلك على مواليدها بالنجاح والازدهار ويحمل لها انفراجًا وتقدّمًا.وتتطور الاحداث بشكل سريع وايجابي ويقدم كوكب الحظ والشمس جرعات كبيرة من الحماية والإستقرار والإزدهار وبفترات واعدة تتبدل خلالها أمور كثيرة.لكنّ هذا الحدث سينعكس سلبًا على مواليد الحمل الميزان والجدي التي عليها الابتعاد عن التحديات والمشاكل والخلافات.أمّا القمر فيكون نهار السبت في برج الدلو مشكّلًا مثلثًا فلكيًّا هوائيًّا مع الشمس من الجوزاء لنتقل الى الحوت بين الاحد والثلاثاء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء، حاملًا معه لكل من مواليد الابراج المائية الامال والربح والشعبية.الاربعاء والخميس يصل القمر الى برج الحمل الناري ليشكل مربعًا فلكيًّا مع الشمس التي بدورها تكون قد دخلت الى برج السرطان المائي ليساعد مواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس ويقدم لهم الخيارات الجديدة والتسويات على كافة الاصعدة.وختام الاسبوع مع دخول القمر الى الثور الترابي ما يعني ان مواليد الابراج الترابية سوف تسمع خبرا يتعلق بوضع مالي او ترقية او علاوة على الراتب يجعلها متفائلة ومتحمسة.بالنسبة الى تحركات الكواكب هذا الاسبوع الشمس فستكون على الشكل التالي:الشمس تغادر برج الجوزاء وتنتقل الى برج السرطان يوم الثلاثاءعطارد في برج الجوزاءالزهرة واورانوس في برج الثورالمشتري و والمريخ في الحملزحل متراجعا في الدلوبلوتون في الجدي