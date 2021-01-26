بالجداول.. تعرف على حالة الطقس من اليوم الثلاثاء لغاية السبت المقبل

نشرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس من اليوم الثلاثاء لغاية السبت المقبل.

وقالت الهيئة في صور توضيحية إن "طقس اليوم غائم جزئي الى غائم في الوسط والشمال، صحو في الجنوب، مع ارتفاع بدرجات الحرارة".



وبينت الهيئة، أن "الطقس سيكون غائماً مع تساقط امطار خفيفة تكون رعدية احياناً ليوم الجمعة في جميع المناطق". واضافت، أن "طقس الأربعاء غائم جزئي في جميع المناطق"، موضحة أن "امطاراً متفرقة وخفيفة ستسقط بعد غد الخميس، مع ارتفاع بدرجات الحرارة".وبينت الهيئة، أن "الطقس سيكون غائماً مع تساقط امطار خفيفة تكون رعدية احياناً ليوم الجمعة في جميع المناطق".

وأوضحت، أن "يوم السبت ستنخفض درجات الحرارة قليلاً مع غيوم جزئية وسط البلاد"، مشيرة الى أن "جبال المنطقة الشمالية ستشهد تساقط الثلوج، اما المنطقة الجنوبية من البلاد سيكون طقسها غائماً ودرجات الحرارة منخفضة".