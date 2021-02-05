بالجدول.. الانواء الجوية تحدد حالة الطقس في مختلف المناطق العراقية حتى الأحد

اشارت تحديثات خرائط الطقس، اليوم الجمعة، إلى أن مناطق العراق ستشهد استمراراً في تساقط الأمطار، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وذكرت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه أن "المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون الطقس فيهما ليوم السبت الموافق 6/ شباط / 2021 غائماً مصحوباً بتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة ، تكون رعدية أحيانًا وخاصة في اقسامها الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة".

ونوهت الى ان "المنطقة الشمالية سوف تشهد طقساً غائماً جزئياً وغائماً في اقسامها الشرقية مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا".

وذكرت ان "المنطقتين الوسطى والجنوبية ستشهد يوم الاحد القادم 7/ شباط / 2021 طقسا غائما جزئياً مع زخات مطر خفيفة صباحا في المنطقة الوسطى، ثم يتحسن بعد الظهر".

أما فيما يخص المنطقة الجنوبية فإن "الطقس فيها سيكون غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا، وخاصة في اقسامها الشرقية، ثم يتحسن بعد الظهر".

واشارت الهيئة العامة للانواء الجوية الى ان "المنطقة الشمالية سوف تشهد طقسا غائما جزئيا الى صحو، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".