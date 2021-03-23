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في اليوم العالمي للأرصاد الجوية.. ما الصلة بين المحيطات والمناخ والطقس؟

أخبار الطقس

2021-03-23 | 06:20
في اليوم العالمي للأرصاد الجوية.. ما الصلة بين المحيطات والمناخ والطقس؟
المصدر:
سيدتي
106 مشاهدة

في كل عام، تحتفل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بذكرى دخول الاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية حيز التنفيذ في 23 آذار 1950، وهذا يعكس المساهمة الأساسية للخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في سلامة ورفاهية المجتمع، ويتم الاحتفال بـ اليوم العالمي للأرصاد الجوية من خلال الأنشطة في جميع أنحاء العالم.

اليوم العالمي للأرصاد الجوية
تعكس الموضوعات المختارة لليوم العالمي للأرصاد الجوية موضوعات الطقس أو المناخ أو القضايا المتعلقة بالمياه، ووفقاً لبيان المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اختار المجلس التنفيذي للمنظمة (WMO) موضوع هذا العام 2021 «المحيط ومناخنا وطقسنا» بالتزامن مع إطلاق عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة بتركيز المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على ربط المحيطات والمناخ والطقس داخل نظام الأرض. كما أنه يمثل عام بدء عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021-2030). يحشد العقد الجهود لجمع علوم المحيطات - من خلال الأفكار المبتكرة والتحويلية - كأساس للمعلومات لدعم التنمية المستدامة. تسعى المنظمة (WMO)، بصفتها وكالة الأمم المتحدة المتخصصة للمناخ والطقس والماء، جاهدة لدعم فهم الصلة التي لا تنفصم بين المحيطات والمناخ والطقس. يساعد هذا على فهم العالم الذي نعيش فيه، بما في ذلك آثار تغير المناخ، ومساعدة الأعضاء على تعزيز قدرتهم على الحفاظ على الأرواح والممتلكات آمنة - الحد من مخاطر الكوارث - والحفاظ على اقتصادات قابلة للحياة.

المحيط ومناخنا وطقسنا


يغطي المحيط حوالي 70٪ من سطح الأرض، وهو المحرك الرئيسي لطقس العالم ومناخه. كما أنه يلعب دوراً مركزياً في تغير المناخ. يعد المحيط أيضاً محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، حيث يحمل أكثر من 90٪ من التجارة العالمية ويحافظ على 40٪ من البشرية الذين يعيشون على بعد 100 كيلومتر من الساحل. وإدراكاً لذلك، تقوم الخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا والباحثون بمراقبة المحيط بانتظام وكيف يتغير، ونمذجة كيفية تأثيره على الغلاف الجوي وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات البحرية، بما في ذلك دعم الإدارة الساحلية وسلامة الحياة في البحر. اليوم، تجعل التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ عمليات رصد المحيطات والبحوث والخدمات أكثر أهمية من أي وقت مضى.

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