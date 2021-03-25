هكذا سيكون طقس العراق حتى الثلاثاء المقبل

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في منشور على صفحته في الفيسبوك ان "ما تبقى من تأثير هي أمطار خفيفة في مناطق من دهوك ومرتفعات أربيل تستمر متقطعه اليوم وغداً مع شمول مناطق أقصى شمال غرب نينوى بزخات خفيفة، وغبار عالق في الأجواء في كافة المدن يزول تدريجيا خلال النهار".ولفت الى ان التوقعات تشير الى:- تستقر الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي مصحوبة ببعض النشاط الخفيف اليوم والايام المقبلة مسببه تصاعدا لغبار خفيف.- انخفاض تدريجي يطرأ على درجات الحرارة، والانخفاض واضح خلال ساعات الليل ولا توجد موجه باردة.- الكتلة الهوائية المعتدلة أثرت منذ ليلة البارحة على مدن الشمال وصلاح الدين وديالى ووصلت أطراف العاصمة الشمالية صباح اليوم.وأشار عطية الى عدم "وجود حالة جوية مهمة، لغاية يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل".