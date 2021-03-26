ابرزها انخفاض درجات الحرارة.. توقعات الطقس في العراق

اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن توقعات الطقس في العراق لهذا اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

وفي ما يلي تنشر السومرية نيوز التقرير الذي اصدرته الهيئة عن احوال الطقس لهذا اليوم والايام الاربعة المقبلة .